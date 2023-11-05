- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 735
Bénéfice trades:
1 267 (73.02%)
Perte trades:
468 (26.97%)
Meilleure transaction:
51 960.00 USD
Pire transaction:
-19 565.50 USD
Bénéfice brut:
1 239 489.96 USD (83 466 372 pips)
Perte brute:
-591 336.43 USD (30 852 315 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (8 478.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80 100.86 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
92.91%
Charge de dépôt maximale:
22.92%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.22
Longs trades:
909 (52.39%)
Courts trades:
826 (47.61%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
373.58 USD
Bénéfice moyen:
978.29 USD
Perte moyenne:
-1 263.54 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-8 524.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-53 052.90 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.12%
Prévision annuelle:
62.18%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21 895.92 USD
Maximal:
53 052.90 USD (11.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.55% (26 388.67 USD)
Par fonds propres:
34.47% (238 223.79 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|696
|AUDUSD
|505
|AUDCAD
|307
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|45
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCHF
|14
|GBPJPY
|3
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|147K
|AUDUSD
|241K
|AUDCAD
|134K
|XAUUSD
|85K
|BTCUSD
|21K
|GBPUSD
|19K
|USDJPY
|2.5K
|USDCHF
|-608
|GBPJPY
|-1.1K
|EURGBP
|1.3K
|EURJPY
|-192
|CADJPY
|-74
|AUDNZD
|80
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|5K
|AUDCAD
|13K
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|53M
|GBPUSD
|16K
|USDJPY
|2.9K
|USDCHF
|-655
|GBPJPY
|-353
|EURGBP
|462
|EURJPY
|51
|CADJPY
|-52
|AUDNZD
|65
|AUDJPY
|-551
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +51 960.00 USD
Pire transaction: -19 566 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +8 478.51 USD
Perte consécutive maximale: -8 524.04 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
USGFX-Live
|0.00 × 9
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 17
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 12
|
LiteForex-ECN.com
|0.02 × 41
|
Alpari-Pro.ECN
|0.06 × 52
|
Exness-Real3
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live16
|0.09 × 54
|
RoboForexEU-ECN
|0.11 × 19
|
ICMarkets-Live03
|0.12 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.16 × 911
|
Pepperstone-Edge09
|0.20 × 30
|
Pepperstone-Edge04
|0.21 × 43
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge08
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.30 × 79
|
XMGlobal-Real 46
|0.31 × 45
|
ICMarkets-Live10
|0.32 × 366
86 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
411%
1
0
USD
USD
338K
USD
USD
114
85%
1 735
73%
93%
2.09
373.58
USD
USD
43%
1:200