Wijanarko Putro Santoso

NS 1433504 Semi Otomatis

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
114 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 411%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 735
Bénéfice trades:
1 267 (73.02%)
Perte trades:
468 (26.97%)
Meilleure transaction:
51 960.00 USD
Pire transaction:
-19 565.50 USD
Bénéfice brut:
1 239 489.96 USD (83 466 372 pips)
Perte brute:
-591 336.43 USD (30 852 315 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (8 478.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80 100.86 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
92.91%
Charge de dépôt maximale:
22.92%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.22
Longs trades:
909 (52.39%)
Courts trades:
826 (47.61%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
373.58 USD
Bénéfice moyen:
978.29 USD
Perte moyenne:
-1 263.54 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-8 524.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-53 052.90 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.12%
Prévision annuelle:
62.18%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21 895.92 USD
Maximal:
53 052.90 USD (11.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.55% (26 388.67 USD)
Par fonds propres:
34.47% (238 223.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 696
AUDUSD 505
AUDCAD 307
XAUUSD 127
BTCUSD 45
GBPUSD 16
USDJPY 15
USDCHF 14
GBPJPY 3
EURGBP 2
EURJPY 2
CADJPY 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 147K
AUDUSD 241K
AUDCAD 134K
XAUUSD 85K
BTCUSD 21K
GBPUSD 19K
USDJPY 2.5K
USDCHF -608
GBPJPY -1.1K
EURGBP 1.3K
EURJPY -192
CADJPY -74
AUDNZD 80
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 12K
AUDUSD 5K
AUDCAD 13K
XAUUSD 48K
BTCUSD 53M
GBPUSD 16K
USDJPY 2.9K
USDCHF -655
GBPJPY -353
EURGBP 462
EURJPY 51
CADJPY -52
AUDNZD 65
AUDJPY -551
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51 960.00 USD
Pire transaction: -19 566 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +8 478.51 USD
Perte consécutive maximale: -8 524.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 17
Exness-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
Coinexx-Demo
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 12
LiteForex-ECN.com
0.02 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 52
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 54
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live03
0.12 × 41
ICMarkets-Live04
0.16 × 911
Pepperstone-Edge09
0.20 × 30
Pepperstone-Edge04
0.21 × 43
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.27 × 15
Pepperstone-Edge08
0.29 × 7
FusionMarkets-Demo
0.30 × 79
XMGlobal-Real 46
0.31 × 45
ICMarkets-Live10
0.32 × 366
86 plus...
Aucun avis
