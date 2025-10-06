SignauxSections
Peng Zhao

SD 10037

Peng Zhao
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 81%
Neex-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
59 (38.31%)
Perte trades:
95 (61.69%)
Meilleure transaction:
248.08 USD
Pire transaction:
-153.95 USD
Bénéfice brut:
2 164.52 USD (139 072 pips)
Perte brute:
-1 348.63 USD (133 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (651.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
651.42 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.77%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1.55
Longs trades:
132 (85.71%)
Courts trades:
22 (14.29%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
5.30 USD
Bénéfice moyen:
36.69 USD
Perte moyenne:
-14.20 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-200.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-229.20 USD (8)
Croissance mensuelle:
51.41%
Prévision annuelle:
623.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
145.97 USD
Maximal:
525.50 USD (38.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.09% (525.50 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 150
XAGUSD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 755
XAGUSD 65
BTCUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
XAGUSD 1.6K
BTCUSD -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +248.08 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +651.42 USD
Perte consécutive maximale: -200.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neex-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

趋势策略,单子比较轻,风险低
Aucun avis
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
