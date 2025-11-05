Daily Levels Indicator

Daily Support and Resistance Levels est un indicateur professionnel qui calcule et affiche automatiquement les niveaux clés de prix pour le trading intraday selon la méthode classique des Points Pivots.

Fonctionnalités clés :

Calcul automatique du Point Pivot (PP)

3 niveaux de résistance (R1, R2, R3)

3 niveaux de support (S1, S2, S3)

Affichage du plus haut/bas de la veille

Panneau d’information en temps réel

Indicateur de biais du marché (Haussier/Baissier)

Distance aux niveaux les plus proches

Couleurs et affichage entièrement personnalisables

Mise à jour automatique chaque jour

Fonctionne sur toutes les unités de temps

Méthode de calcul : Points Pivots classiques basés sur le Haut, Bas et Clôture de la veille

Applications de trading :

Trading sur rebond support/résistance

Stratégies de cassure

Trading en range entre niveaux

Détermination du biais directionnel

Définition d’objectifs pour les profits

Comment l’utiliser :

Attacher l’indicateur au graphique

Niveaux calculés automatiquement

Prix > PP = biais haussier

Prix < PP = biais baissier

S1–S3 = zones de support

R1–R3 = zones de résistance

Paramètres personnalisables :

Couleurs des niveaux

Épaisseur/style des lignes

Afficher/masquer les prix et le panneau

Position du panneau et taille de police

Afficher/masquer le plus haut/bas de la veille

Pourquoi cet indicateur ?