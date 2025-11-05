Daily Levels Indicator
- Indicateurs
- Aissam Atti
- Version: 1.0
Daily Support and Resistance Levels est un indicateur professionnel qui calcule et affiche automatiquement les niveaux clés de prix pour le trading intraday selon la méthode classique des Points Pivots.
Fonctionnalités clés :
-
Calcul automatique du Point Pivot (PP)
-
3 niveaux de résistance (R1, R2, R3)
-
3 niveaux de support (S1, S2, S3)
-
Affichage du plus haut/bas de la veille
-
Panneau d’information en temps réel
-
Indicateur de biais du marché (Haussier/Baissier)
-
Distance aux niveaux les plus proches
-
Couleurs et affichage entièrement personnalisables
-
Mise à jour automatique chaque jour
-
Fonctionne sur toutes les unités de temps
Méthode de calcul : Points Pivots classiques basés sur le Haut, Bas et Clôture de la veille
Applications de trading :
-
Trading sur rebond support/résistance
-
Stratégies de cassure
-
Trading en range entre niveaux
-
Détermination du biais directionnel
-
Définition d’objectifs pour les profits
Comment l’utiliser :
-
Attacher l’indicateur au graphique
-
Niveaux calculés automatiquement
-
Prix > PP = biais haussier
-
Prix < PP = biais baissier
-
S1–S3 = zones de support
-
R1–R3 = zones de résistance
Paramètres personnalisables :
-
Couleurs des niveaux
-
Épaisseur/style des lignes
-
Afficher/masquer les prix et le panneau
-
Position du panneau et taille de police
-
Afficher/masquer le plus haut/bas de la veille
Pourquoi cet indicateur ?
-
Interface propre et professionnelle
-
Aucun retard (non repaint)
-
Faible consommation de ressources
-
Compatible tous brokers
-
Idéal scalping et day trading
-
Version gratuite pour tester mes compétences MQL5