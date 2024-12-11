Suleiman Levels

ملاحظة هامة: Note importante : L'image affichée dans les captures d'écran montre mes 2 indicateurs, l'indicateur "Suleiman Levels" et l'indicateur "RSI Trend V". L'image affichée dans les captures d'écran montre mes 2 indicateurs, l'indicateur "Suleiman Levels" et l'indicateur "RSI Trend V".

L'indicateur Suleiman Levels est un outil d'analyse professionnel avancé tout-en-un. Avec près de 9 800 lignes de code, il rend vos graphiques d'analyse plus clairs que jamais. Ce n'est pas qu'un simple indicateur.

Fonctionnalités puissantes de Suleiman Levels :

  1. Boîtes jaunes (Détection des flux financiers) -  Note pour les boîtes jaunes : "Une fonctionnalité complètement innovante et exclusive de l'indicateur - Développée à partir de zéro" : Détecte les entrées de capitaux des banques et institutions sur des chandelles spécifiques. Ces boîtes représentent une activité financière critique unique à cet indicateur.

  2. Niveaux colorés sur le graphique - Précision inégalée -  Note pour les niveaux colorés : "Fonctionnalité complètement innovante et exclusive de l'indicateur - Développée à partir de zéro" : Système exclusif de niveaux colorés innovants qui ne se repeint pas. "C'est pourquoi l'indicateur porte le nom de ces niveaux - parce qu'ils sont complètement innovants et exclusifs - Une découverte originale".

  3. Lignes de tendance latérales dynamiques : Détecte automatiquement les tendances en utilisant les mèches ou les corps des chandelles. Entièrement personnalisable selon vos préférences d'analyse graphique.

  4. Lignes de support et résistance dynamiques : Lignes intelligentes qui s'adaptent au comportement des prix... Passez facilement entre les corps ou les mèches des chandelles.

  5. Lignes épaisses colorées de support et résistance : Très efficaces pour les zones majeures.

  6. Rectangles pour les niveaux RSI sensibles : Met en évidence les zones critiques sur les zones RSI pour plus de clarté.

  7. Motifs de chandelles engloutissantes et de renversement : Repérez les signaux clés de renversement avec des chandelles engloutissantes entièrement personnalisables.

  8. Système de nuage avancé : Évalue rapidement la positivité ou négativité du graphique pour une prise de décision plus rapide.

Flexibilité complète : Modifiez facilement les couleurs, largeurs, visibilités et paramètres de la plupart des éléments.

Effectuez des tests, regardez les images réelles ci-dessous, visionnez la vidéo et voyez comment cela simplifie votre façon d'analyser et de trader... Surveillez continuellement l'action des prix sur les graphiques des paires, observez comment les lignes de niveau se forment, comment le prix interagit avec elles de manière réaliste - rebondit, perce ou oscille autour - le tout en accord avec de nombreux autres facteurs fournis par l'indicateur.

ملاحظة:   معلمات المؤشرات الافتراضية ليست ضرورية للحصول على أفضل النتائج. يتم تخصيص جميع المعلمات وفقًا لتجربتك. الموظفين، استخدم الإعدادات المختلفة للإعدادات الافتراضية، وتكيفها مع تفضيلات التحليل الرسومي الخاصة بك.

يمكنك قراءة الشرح وفهم أن المؤشر عبارة عن محلل ومقارنة ودراسة الرسم البياني. يبدو قرار فتح صفقة تجارية واضحًا تمامًا.

أوصي المستخدم بالاشتراك مع مؤشر "RSI Trend V1" ، مع الإشارة إلى تأكيد ومطابقة اللون الجديد وعلامات الرقائق، بالإضافة إلى أهمية مؤشر فيبوناتشي وشركائه الاستثنائيين:  

https://www.mql5.com/en/market/product/132080

سوف تحصل على كل النجاح والصفقات المربحة!



purcemputpcp
57
purcemputpcp 2025.03.18 05:21 
 

Good indicator with helpful support 👍

Zone William
56
Zone William 2025.02.24 09:08 
 

I am completely satisfied with this indicator; there is effort and solid underlying content behind it. I am also satisfied with the creator; he is helpful.

David T
303
David T 2024.12.23 06:22 
 

After only 1 day of testing and now seeing this during live market conditions I can already see that this performs as intended . The Engulfing signals do align with the trend and multi time frame confluence is suggested to go with the higher TF...can be used for scalping as well . Seller was every responsive and welcomed my suggestion for an update...looking forward to that if it can be implemented due to the already complexity of the original code. Even though I am 99% on MT4 this indicator made me use my MT5 terminal more and more as I see the potential in this indicator. Got the full version at a great price. Highly recommended

Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (8)
Indicateurs
Veuillez laisser un avis positif. Remarque importante : L'image affichée dans les captures d'écran est celle de mes indicateurs, l'indicateur Suleiman Levels et l'indicateur RSI Trend V, incluant bien sûr le "Time Candle" attaché, qui fait à l'origine partie de l'indicateur complet pour l'analyse avancée et les niveaux exclusifs, Suleiman Levels. Si vous aimez, essayez l'indicateur "RSI Trend V" : https://www.mql5.com/en/market/product/132080 et si vous aimez, essayez l'indicateur "Suleiman Lev
FREE
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
Indicateurs
Indicateur Shock Pullback - Une véritable révolution dans l'analyse de marché L'indicateur Shock Pullback représente une avancée majeure dans la détection des retracements et zones d'accumulation. Basé sur un algorithme complètement innovant, il permet aux traders d'identifier des opportunités de trading, de suivre les mouvements de prix, et de détecter facilement et avec une clarté absolue les retracements, zones d'accumulation, gaps et cassures. Caractéristiques principales : Lignes Shock Pull
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
Indicateurs
Volume & Liquidity Hunter – Scalping est un indicateur de scalping professionnel conçu pour suivre en temps réel les pics de volume et les zones de liquidité sur plusieurs intervalles de temps. Il combine les concepts de « smart money » (argent intelligent) avec les conditions réelles de trading, ce qui en fait un outil idéal pour du scalping précis. Que vous opériez sur les retournements, les cassures, ou les écarts de valeur équitable (FVG) — cet indicateur vous aide à identifier là où la pres
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
Experts
IMPORTANT : CET EXPERT EST UNIQUEMENT POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES ET N'EXÉCUTE AUCUNE OPÉRATION DE TRADING Fonction de l'Expert Advisor : Télécharger des données historiques de manière précise, correcte et rapide. Nécessité : Parfois, nous remarquons que certains indicateurs contenant des dessins, des graphiques, des lignes et des flèches se comportent de manière étrange lorsqu'ils sont placés sur le graphique ou lors du changement de timeframe. Les dessins et les lignes peuvent bouger de
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicateurs
Prix de bienvenue : 35 $ Le modèle   Tête et Épaules   est idéal pour les traders recherchant une reconnaissance fiable des modèles, incluant les formations haussières et baissières de Tête et Épaules, avec des niveaux de Fibonacci intégrés, une détection de cassure de la ligne de cou et des techniques de prédiction précoce. Un outil puissant pour MT5 pour ceux qui valorisent l'analyse technique et la précision dans l'identification des structures de graphique et des renversements de tendance. M
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
Indicateurs
Note importante : "Certaines des images" affichées dans les captures d'écran proviennent de mes indicateurs, Suleiman Levels Indicator et RSI Trend V Indicator . Le RSI Trend V Indicator est conçu pour l'identification des tendances et est intégré avec Fibonacci pour déterminer les zones cibles et les potentielles inversions. C'est un indicateur très puissant, strict et utile pour déterminer la direction générale de la tendance. Il inclut des flèches haussières et baissières qui apparaissent da
Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.03.19 20:27
Thank you my friend.. You are welcome and I wish you all the best
Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.02.24 15:02
All my thanks to you my friend Zone. Your words reflect your nobility and character... I wish you all the best.
Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.01.30 14:10
thank you Boluwatife for your support and review.
I truly appreciate it. At the moment, I don’t have a group, as managing one requires time and responsibility. However, I think the idea of a group for sharing ideas is great, especially since using the indicator and Levels with certain trading and financial analysis methods, such as ICT or other, leads to very positive results.
Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.01.25 19:24
Thank you very much, Mr. Sebastian, for your kind review...truly appreciate your encouragement.
I wish you success and good luck in your chart analysis.
Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.01.13 22:06
Thank you so much. I was pleased with your review. I wish you all the best with your strategy.
Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2024.12.23 09:43
Thank David so much, for your kind review.
I will try to add the timeframes soon, but as I mentioned, this might take some time since the code for the levels is very large, complex, and interconnected with other codes.
I wish you all the best and success in your trading!
