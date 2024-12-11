ملاحظة هامة: Note importante : L'image affichée dans les captures d'écran montre mes 2 indicateurs, l'indicateur "Suleiman Levels" et l'indicateur "RSI Trend V". L'image affichée dans les captures d'écran montre mes 2 indicateurs, l'indicateur "Suleiman Levels" et l'indicateur "RSI Trend V".

L'indicateur Suleiman Levels est un outil d'analyse professionnel avancé tout-en-un. Avec près de 9 800 lignes de code, il rend vos graphiques d'analyse plus clairs que jamais. Ce n'est pas qu'un simple indicateur.

Fonctionnalités puissantes de Suleiman Levels :

Boîtes jaunes (Détection des flux financiers) - Note pour les boîtes jaunes : "Une fonctionnalité complètement innovante et exclusive de l'indicateur - Développée à partir de zéro" : Détecte les entrées de capitaux des banques et institutions sur des chandelles spécifiques. Ces boîtes représentent une activité financière critique unique à cet indicateur. Niveaux colorés sur le graphique - Précision inégalée - Note pour les niveaux colorés : "Fonctionnalité complètement innovante et exclusive de l'indicateur - Développée à partir de zéro" : Système exclusif de niveaux colorés innovants qui ne se repeint pas. "C'est pourquoi l'indicateur porte le nom de ces niveaux - parce qu'ils sont complètement innovants et exclusifs - Une découverte originale". Lignes de tendance latérales dynamiques : Détecte automatiquement les tendances en utilisant les mèches ou les corps des chandelles. Entièrement personnalisable selon vos préférences d'analyse graphique. Lignes de support et résistance dynamiques : Lignes intelligentes qui s'adaptent au comportement des prix... Passez facilement entre les corps ou les mèches des chandelles. Lignes épaisses colorées de support et résistance : Très efficaces pour les zones majeures. Rectangles pour les niveaux RSI sensibles : Met en évidence les zones critiques sur les zones RSI pour plus de clarté. Motifs de chandelles engloutissantes et de renversement : Repérez les signaux clés de renversement avec des chandelles engloutissantes entièrement personnalisables. Système de nuage avancé : Évalue rapidement la positivité ou négativité du graphique pour une prise de décision plus rapide.

Flexibilité complète : Modifiez facilement les couleurs, largeurs, visibilités et paramètres de la plupart des éléments.

Effectuez des tests, regardez les images réelles ci-dessous, visionnez la vidéo et voyez comment cela simplifie votre façon d'analyser et de trader... Surveillez continuellement l'action des prix sur les graphiques des paires, observez comment les lignes de niveau se forment, comment le prix interagit avec elles de manière réaliste - rebondit, perce ou oscille autour - le tout en accord avec de nombreux autres facteurs fournis par l'indicateur.

ملاحظة: معلمات المؤشرات الافتراضية ليست ضرورية للحصول على أفضل النتائج. يتم تخصيص جميع المعلمات وفقًا لتجربتك. الموظفين، استخدم الإعدادات المختلفة للإعدادات الافتراضية، وتكيفها مع تفضيلات التحليل الرسومي الخاصة بك.

يمكنك قراءة الشرح وفهم أن المؤشر عبارة عن محلل ومقارنة ودراسة الرسم البياني. يبدو قرار فتح صفقة تجارية واضحًا تمامًا.

أوصي المستخدم بالاشتراك مع مؤشر "RSI Trend V1" ، مع الإشارة إلى تأكيد ومطابقة اللون الجديد وعلامات الرقائق، بالإضافة إلى أهمية مؤشر فيبوناتشي وشركائه الاستثنائيين:

سوف تحصل على كل النجاح والصفقات المربحة!







