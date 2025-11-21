Seasonal Cycle
- Indicateurs
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 2.0
Seasonal MT5 Indicator
Découvrez la puissance de la saisonnalité des marchés avec l’indicateur Seasonal MT5, conçu pour le graphique journalier. Il identifie les modèles récurrents de prix à partir de données historiques et fournit une visualisation claire pour les traders de forex, actions et matières premières.
Fonctionnalités:
-
Trace une ligne de tendance saisonnière à partir des données journalières historiques.
-
Affiche une ligne droite reliant les extrêmes saisonniers.
-
Ajoute des lignes mensuelles pour analyser les cycles intra-mensuels.
-
Personnalise la ligne verticale du jour actuel.
-
Visualisation claire grâce à la normalisation des données.
Avantages:
-
Analyse journalière précise.
-
Modèles prédictifs basés sur l’historique.
-
Paramètres flexibles et affichage intuitif.