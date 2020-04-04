Gold ECN

L'EA Gold ECN est conçu avec des algorithmes d'IA avancés qui analysent les incertitudes du marché. Développé avec des systèmes d'apprentissage automatique capables de s'adapter aux actualités et de suivre dynamiquement le marché, les fluctuations étant constantes.

En synchronisation avec l'IA prédictive, un algorithme d'apprentissage automatique identifie les plus bas extrêmes, les plus hauts extrêmes, les plus hauts extrêmes et les plus bas extrêmes du marché sur une période donnée, et vérifie les répétitions similaires. Il analyse ensuite le graphique en temps réel en utilisant l'action des prix.

Découvrez la version MT5 : Bientôt disponible

1. Aperçu de la stratégie

Type de stratégie :

Cet EA utilise deux stratégies pour s'adapter aux fluctuations du marché : l'ordre de tendance au marché et l'ordre de cassure de tendance. Le marché XAUUSD évolue rapidement, et sa flexibilité face aux fluctuations du marché confère à l'EA Gold ECN un avantage pour passer des ordres d'entrée et de sortie.

Explication de la structure :

Lorsqu'une tendance haussière ou baissière est détectée, l'EA recherche des figures de chandeliers de confirmation et place des ordres de trading pour saisir les mouvements significatifs du marché. En cas d'échec d'une tendance, les ruptures sont analysées et de nouveaux ordres sont ouverts pour compléter les ordres précédents placés par le signal de tendance. Ces opérations se produisent généralement en quelques millisecondes lors des fluctuations rapides du marché XAUUSD.

Fréquence de trading :

Afin d'améliorer la durabilité à long terme, les transactions ne sont ouvertes que lorsqu'un signal clair est détecté. Une faible fréquence est préférable ; elle contraste fortement avec le trading fréquent ou aléatoire.

Objectif :
Au lieu de viser des gains spéculatifs à court terme, cette stratégie vise une croissance du capital à long terme constante et prévisible.

2. Recommandations en matière d'adéquation et de risque

L'EA met en œuvre un stop-loss obligatoire et codé en dur, ainsi que des limites de drawdown quotidiennes maximales, afin de protéger le capital. Pour une durabilité à long terme, les investisseurs recherchant des rendements réguliers devront suivre les recommandations du développeur et patienter pendant que la logique du robot atténue les risques de trading et détecte des signaux précis.

3. Recommandations en matière de trading et de contrôle des risques

Pour réduire les risques, utilisez l'EA uniquement sur le marché XAUUSD et appliquez les paramètres du développeur pour chaque tranche de 1 000 $. Par conséquent, le drawdown maximal sera limité, ce qui en fait la solution idéale pour les investisseurs à long terme cherchant à réduire les risques.

4. Objectifs et philosophie de la stratégie

L'approche repose sur l'attente patiemment d'une tendance et d'une cassure à forte probabilité sur le marché XAUUSD, le maintien d'une discipline et d'une approche à long terme tout au long du processus de trading, l'accent étant mis sur la constitution de capital au fil du temps et la minimisation des entrées de position inutiles et de l'exposition au risque.



Paire recommandée : XAUUSD

Durée : 5 minutes

Point de départ : 1 000 $

Levier : 1:500

Paramètres Globus d'entrée ;

Devise = XAUUSD ;

Nombre magique = 5005 ;

Paramètres IA ;

Paramètres du mode EA = Recommandé ;

Gestion des risques = vrai ;

Niveau de risque = Risque faible ;

Précision du signal = ÉLEVÉE ;

Utilisation du stoploss = vrai ;

Trade_Stabilization = Automatic;

Vous pouvez m'envoyer un message direct pour une assistance et une installation instantanées.

Risque et avertissement :
Le trading de CFD et de forex est un produit à effet de levier, et votre capital peut être exposé à des risques. Le trading de CFD et de forex peut ne pas convenir à tous. Ne prenez pas de risques supérieurs à vos pertes ; contactez votre conseiller financier.



