Full Scalping Signal

FullScalping est un indicateur qui ne redessine pas et ne dessine pas rétroactivement, spécialement conçu pour générer des entrées de scalping CONSTANTES sur n'importe quel marché. Parfait pour les traders agressifs qui recherchent une action ininterrompue !





Vous remarquerez qu'il donne des signaux sur presque chaque bougie, soit en confirmant la tendance, soit en signalant des retracements clés. C'est comme avoir un radar qui vous guide constamment.





Comment ça fonctionne ? Très simple :

Flèches rouges ➜ entrer dans des trades de vente .

. Flèches bleues ➜ entrer dans des trades d'achat.

Toujours trader dans la direction de la tendance générale, viser agressivement 15 à 20 pips par trade, et sortir rapidement avant tout retournement brutal du marché.





Les signaux sont constants, vous ne manquerez donc jamais d'opportunités de trading. L'objectif est d'exécuter un scalping intense en utilisant :

Lots élevés

Spread faible (affiché dans le coin inférieur gauche)

Stop-loss large, placé près du dernier changement de tendance

Vous pouvez regarder la vidéo de trading en direct pour le voir en action, mais c'est si simple que vous pouvez l'utiliser juste après l'installation.

Redessine-t-il ou dessine-t-il rétroactivement ?

L'une des questions les plus importantes concernant les indicateurs à flèches est de savoir s'ils redessinent ou dessinent rétroactivement. Dans le cas de FullScalping, la réponse est claire :





Cet indicateur NE redessine PAS

Cela signifie que les signaux ne disparaissent pas et ne changent pas de position après avoir été affichés sur le graphique. Chaque flèche est basée sur des bougies complètement fermées, donc elle ne recalcule pas et n'est pas supprimée.

Il n'utilise pas la bougie actuelle (i == 0) pour générer des signaux

Il utilise uniquement des données fermées (i ≥ 1)

Une fois qu'une flèche est dessinée, elle reste là en permanence

Il NE dessine PAS non plus rétroactivement

Dessiner rétroactivement, c'est quand un indicateur "falsifie le passé" en montrant des signaux historiques qui n'ont jamais réellement apparu en direct.

FullScalping traite toute l'historique de manière cohérente et N'ajoute PAS de faux signaux passés.

Les signaux passés sont réels, donnés au moment réel

Aucune flèche n'est insérée rétroactivement

Ce que vous voyez dans l'historique reflète ce qui se serait réellement passé dans un trade en direct





Comment vérifier cela ?

Utilisez le testeur de stratégie visuel de MT4 Déplacez-vous bougie par bougie et vérifiez que : Les flèches apparaissent uniquement à la fermeture de la bougie

Elles ne disparaissent jamais et ne bougent pas

et ne bougent pas Aucun ancien signal n'apparaît lorsqu'un nouveau est dessiné





Conclusion





Exigence technique Statut Redessine-t-il les signaux ? Non Dessine-t-il rétroactivement ? Non Utilise-t-il des données futures ? Non Basé sur des bougies fermées ? Oui Idéal pour le scalping réel ? Absolument





FullScalping est construit avec transparence et précision. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez réellement — sans surprises.

FullScalping peut être utilisé sur TOUTES les périodes, mais si vous recherchez des trades rapides et à haute fréquence, il est particulièrement recommandé sur M1, M5 et M15.