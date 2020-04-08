Full Scalping Signal

FullScalping est un indicateur qui ne redessine pas et ne dessine pas rétroactivement, spécialement conçu pour générer des entrées de scalping CONSTANTES sur n'importe quel marché. Parfait pour les traders agressifs qui recherchent une action ininterrompue !


Rejoignez la chaîne pour rester informé des informations exclusives et des mises à jour : https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Vous remarquerez qu'il donne des signaux sur presque chaque bougie, soit en confirmant la tendance, soit en signalant des retracements clés. C'est comme avoir un radar qui vous guide constamment.


Comment ça fonctionne ? Très simple :

  • Flèches rouges ➜ entrer dans des trades de vente.
  • Flèches bleues ➜ entrer dans des trades d'achat.

Toujours trader dans la direction de la tendance générale, viser agressivement 15 à 20 pips par trade, et sortir rapidement avant tout retournement brutal du marché.


Les signaux sont constants, vous ne manquerez donc jamais d'opportunités de trading. L'objectif est d'exécuter un scalping intense en utilisant :

  • Lots élevés
  • Spread faible (affiché dans le coin inférieur gauche)
  • Stop-loss large, placé près du dernier changement de tendance

Vous pouvez regarder la vidéo de trading en direct pour le voir en action, mais c'est si simple que vous pouvez l'utiliser juste après l'installation.


Redessine-t-il ou dessine-t-il rétroactivement ?

L'une des questions les plus importantes concernant les indicateurs à flèches est de savoir s'ils redessinent ou dessinent rétroactivement. Dans le cas de FullScalping, la réponse est claire :


Cet indicateur NE redessine PAS

Cela signifie que les signaux ne disparaissent pas et ne changent pas de position après avoir été affichés sur le graphique. Chaque flèche est basée sur des bougies complètement fermées, donc elle ne recalcule pas et n'est pas supprimée.

  • Il n'utilise pas la bougie actuelle (i == 0) pour générer des signaux
  • Il utilise uniquement des données fermées (i ≥ 1)
  • Une fois qu'une flèche est dessinée, elle reste là en permanence

Il NE dessine PAS non plus rétroactivement

Dessiner rétroactivement, c'est quand un indicateur "falsifie le passé" en montrant des signaux historiques qui n'ont jamais réellement apparu en direct.

FullScalping traite toute l'historique de manière cohérente et N'ajoute PAS de faux signaux passés.

  • Les signaux passés sont réels, donnés au moment réel
  • Aucune flèche n'est insérée rétroactivement
  • Ce que vous voyez dans l'historique reflète ce qui se serait réellement passé dans un trade en direct


Comment vérifier cela ?

  1. Utilisez le testeur de stratégie visuel de MT4
  2. Déplacez-vous bougie par bougie et vérifiez que :
    • Les flèches apparaissent uniquement à la fermeture de la bougie
    • Elles ne disparaissent jamais et ne bougent pas
    • Aucun ancien signal n'apparaît lorsqu'un nouveau est dessiné


Conclusion

Exigence technique Statut
Redessine-t-il les signaux ? Non
Dessine-t-il rétroactivement ? Non
Utilise-t-il des données futures ? Non
Basé sur des bougies fermées ? Oui
Idéal pour le scalping réel ? Absolument


FullScalping est construit avec transparence et précision. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez réellement — sans surprises.

FullScalping peut être utilisé sur TOUTES les périodes, mais si vous recherchez des trades rapides et à haute fréquence, il est particulièrement recommandé sur M1, M5 et M15.

