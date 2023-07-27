UU Bands Win Pro

Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด


ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม


ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์

1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น

2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3

3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3

4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง

5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้ 


คำแนะสำหรับการเทรด

1. เทรดสั้นเท่านั้น 

2. ตั้งกำไร ทุกครั้ง

3. ตั้งขาดทุนทุกครับ


ให้ทุกท่านโชคดี 




