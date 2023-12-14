Market Structure Break Out

5

Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5, permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes, aussi bien dans le sens de la tendance qu’en sens inverse.

L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues. De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur le graphique les performances passées de l’indicateur, offrant ainsi plus de confiance et de transparence.

MSB Robot est un EA qui trade basé sur l'indicateur Market Structure Breakout. Il est maintenant disponible en téléchargement sur le marché via le lien ci-dessous.

https://www.mql5.com/en/market/product/137709

La version MT5 de ce produit est disponible ici :

https://www.mql5.com/en/market/product/124690

Cet indicateur est continuellement mis à jour.
Nous nous efforçons de fournir des points d'entrée et de sortie hautement précis basés sur la structure du marché. Nous en sommes maintenant à la version 1.6, et ci-dessous sont les dernières modifications si vous nous rejoignez maintenant :

  • Objectifs d'Achat et de Vente: Obtenez des informations claires sur les meilleurs niveaux de prise de profit pour les positions d'achat et de vente.
  • Dernière Direction MSB: Restez informé avec un affichage de la direction la plus récente du Market Structure Breakout pour une meilleure prise de décision.
  • Modes Visuels Améliorés: Personnalisez votre graphique avec de nouveaux modes de beauté pour des thèmes clairs, foncés ou personnalisés.
  • Commutateur de Backtest en Direct: Activez ou désactivez facilement le backtest en direct avec le nouveau bouton à l'écran.

Rejoignez le Canal Koala Trading Solution  dans la communauté mql5 pour connaître les dernières nouvelles sur tous les produits Koala. Le lien d'adhésion est ci-dessous :

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution


Market Structure Break Out : votre moyen d'effectuer une analyse pure des vagues du marché

Cet indicateur est conçu pour dessiner la structure du marché et les vagues de mouvement, afin de trouver le meilleur MSB ou Market Structure Break Out. Lorsque le marché est en mouvement et casse la structure récente, il peut déterminer à quel point cette rupture était importante. Si elle est supérieure à un facteur spécifique, cela signifie que cette rupture peut être confirmée. Ainsi, vous pouvez avoir 4 cas importants dans cet outil : 

  • Vagues de la structure du marché 
  • Ruptures de structure confirmées, et 
  • Zones d'offre et de demande intactes.
  • Flèches d'achat et de vente basées sur des zones d'offre et de demande intactes, retouchées et reconfirmées

Concept de signaux longs et courts : 

Attachez l'indicateur sur n'importe quelle période de temps ou symbole de votre choix, vous pouvez voir les zones d'offre et de demande intactes. De plus, les lignes MSB montrent où et quand le mouvement du marché réussit à briser la structure récente. Avec ces informations, le trader manuel peut prédire le mouvement suivant. Mais concentrons-nous sur les signaux d'achat et de vente que cet indicateur peut générer à l'intérieur des zones intactes. Une flèche d'entrée d'achat sera générée lorsque le prix pénètre à l'intérieur de la zone de demande intacte, mais ne peut pas la briser, et la vitesse du prix diminue. Dès qu'une bougie sort de la zone et se ferme à l'extérieur de la zone, le signal d'achat apparaîtra et l'utilisateur recevra une alerte pour des signaux très frais également. Nous avons exactement le même scénario pour une flèche de vente à l'intérieur des zones d'offre. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de ce concept dans ce billet de blog : Combinaison de MSB (Market Structure Break Out) et de zones intactes

Introduction aux paramètres d'entrée :

Longueur ZZ, Déviation, Backstep : ces 3 paramètres affectent le dessin des vagues, comme dans l'indicateur zigzag par défaut
Facteur de rupture minimal : Ce facteur affecte la détection de MSB et le dessin de la zone, cela signifie le facteur de rupture minimal nécessaire pour confirmer le bon moment MSB

    Conclusion:

    Fort de mes 10 années d'expérience, je constate que l'analyse de la structure du marché, la dynamique de l'offre et de la demande, et la réalisation d'une analyse approfondie des prix sont des méthodes puissantes pour prédire le marché forex. J'ai une affection particulière pour les stratégies basées sur la pureté, et le Market Structure Breakout (MSB) se distingue comme l'une de ces stratégies. Il est évident que les marchés suivent des vagues distinctes, rompent avec des modèles passés, et font preuve de respect pour des pourcentages significatifs de zones d'offre et de demande intactes.


    Avis 5
    Jun Ito
    616
    Jun Ito 2025.06.05 03:25 
     

    Moving average filters can be used to determine trends.

    danmar
    1915
    danmar 2025.04.27 15:12 
     

    I try it with strategy tester and i was very surprised with-it clarity, still simple, but look very accurate. and it super to have the back test option which really show at any time what the indicator tells us but also show us when it is better to go because we were after the breakout of resistance zone i will try it Monday but if i bought it last Friday i was able to catch a nice 8 pips SL for a 60 pips tp ! i will come back after 1 week to give more information's. i have different tools but none like this one well done

    ===20250430 ===> one of my best buy, accurate, simple, buttons to have a clear chart and best of best the back test option which allow immediately to see what the indicator what saying in the past and i use a lot this and it help me a lot to adjust my method

    ==20250503 ===> an effective market structure with innovations like the back test which is super , buttons to have clean chart and a seller who take care of wishes of his users. now this tool is my main tool in chart and rally accurate. VERY WELL DONE

    and thank you a lot to make update so quickly.

    really super. thanks

    ===20250524 super update thank you a lot: well done and so nice to have a seller which listen and take care of us

    Ersin Oelmez
    371
    Ersin Oelmez 2024.09.19 20:33 
     

    good Indicator also the signals from the Indicator working very well

