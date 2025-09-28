Trends In Volatility
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.1
- Activations: 5
Expert Advisor suiveur de tendance utilisant les indicateurs Stoch et Parabolic SAR pendant les périodes de volatilité surveillées par les bandes de Bollinger, en fonction du pourcentage entre les bandes supérieure et inférieure. Il privilégie toujours une tendance forte, comme l'indiquent son indicateur RSI et la hausse attendue entre les bougies. Il inclut également un contrôle optionnel du stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, ou « stop and reverse », entre ces périodes de volatilité, et une mise à l'échelle des lots en fonction de la hausse du solde.