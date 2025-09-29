Sir Keltner with Adx

Expert Advisor exploitant les signaux du canal de Keltner, établis par une moyenne mobile exponentielle et un indicateur ATR, pour entrer dans des transactions confirmées par un indicateur ADX. Les sorties de transaction interviennent lorsque le signal ADX est indiqué ou, si configuré, lorsque la ligne médiane est franchie à la clôture de la bougie. Il intègre un mécanisme de stop-loss avec un pourcentage de variation du prix et un mécanisme de scaling du lot à mesure que le solde augmente.


