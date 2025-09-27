ADX with EMA Verifier and Lot Control
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.2
- Mise à jour: 27 septembre 2025
- Activations: 5
Un Expert Advisor dont le comportement est basé sur l'indicateur de tendance ADX. Sa période est configurable et, en option, il peut également intégrer la vérification de la transaction à effectuer avec un croisement de la MME à court, moyen et long terme avant l'ouverture d'une nouvelle transaction. Il dispose également d'un mécanisme de stop-loss basé sur les variations de prix en pourcentage et d'un système de mise à l'échelle du lot à mesure que le solde augmente.