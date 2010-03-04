SAR in Volatility

Expert Advisor de suivi de tendance fonctionnant avec l'indicateur Parabolic SAR pendant les périodes de volatilité surveillées par les bandes de Bollinger, basées sur un pourcentage entre les bandes supérieure et inférieure, toujours en faveur de la tendance. Il offre un contrôle optionnel du stop-loss basé sur un pourcentage de variation de prix ou un « stop-inversion » entre ces périodes de volatilité, ainsi qu'une mise à l'échelle des lots en fonction de l'augmentation du solde.