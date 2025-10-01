Fibo Raise
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.0
- Activations: 5
Un conseiller expert vérifie, dans un intervalle de temps défini par un nombre maximal de bougies, si une hausse ou une baisse dépasse un certain nombre de pips, défini comme un nombre minimal de bougies. Si tel est le cas, il lance une transaction dans l'intervalle de Fibonacci configuré (23 ou 38) jusqu'au niveau spécifié (61 ou plus). Il utilise les indicateurs ADX et RSI pour clôturer les transactions et la MME pour les confirmer. Son contrôle est important et s'accroît avec la hausse du solde.