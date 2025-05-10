NeuroForex

Expert Advisor pour le trading avec des réseaux neuronaux profonds qui s'entraînent avec l'apprentissage automatique, jusqu'à 1 512 mesures pondérées pour chaque symbole, à mesure que le marché progresse. Il fonctionne sur divers symboles et périodes Forex, et en désélectionnant les symboles et les périodes, il peut également être défini sur le graphique actuel sur son symbole et sa période. Il peut être configuré pour différentes paires et un réseau neuronal différent peut être géré sur chaque graphique. Vous pouvez configurer des symboles, des périodes et un contrôle des risques de processus. Il contient un mécanisme de stop-loss basé sur la variation des prix et la facilité de configuration du nombre de neurones et de couches dont disposeront les réseaux neuronaux qui géreront les opérations de chaque symbole, chacun avec son propre apprentissage distinct. Il comprend également un contrôle du temps, où de 00h00 à 00h00 il fonctionne toujours, pour maximiser les profits et minimiser les pertes. Grâce au contrôle progressif des lots, vous pouvez maintenir le risque de manière appropriée avec des lots de grande taille. Vous pouvez également modifier les valeurs de probabilité pour entrer ou fermer des transactions, ainsi que le nombre de stop loss que vous choisissez comme marge minimale pour entrer dans des transactions. Apprenez XAU par vous-même. Dans vos optimisations, sélectionnez des configurations avec un Z-Score autour de 90% et attendez les résultats. Et rappelez-vous : « Un mouton qui bêle perd sa morsure »