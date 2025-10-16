Larry Advanced

Forex Multi Indicators Sergio Izquierdo Rodriguez Experts

Expert Advisor surveille le marché à l'aide de divers indicateurs tels que le CCI, le MACD, le STOCH, EMA et le RSI. Il est configurable en fonction de ses paramètres d'indicateurs, de ses symboles Forex, de ses périodes et de ses opérations planifiées au cours de la journée. Sans symboles ni périodes sélectionnés, il fonctionne sur le symbole et la période actuels. Il dispose d'options de gestion des risques et multiplie le lot fixe à mesure que le solde augmente, sans convertir le compte dans