Larry Advanced
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.1
- Mise à jour: 16 octobre 2025
- Activations: 5
Expert Advisor basé sur la stratégie de Larry Connors, qui surveille l'écart entre les moyennes mobiles et permet de configurer, sans modifications significatives, les paramètres de surachat et de survente, ainsi que ceux qui régissent le fonctionnement du système de clôture des transactions ADX. Grâce à un système stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, le lot augmente et le risque diminue à mesure que le solde augmente, interrompant l'exécution de l'Expert Advisor lorsque certains niveaux de risque sont atteints au cours du processus.