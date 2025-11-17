Neuro Genetic Expert

Ce système accepte une liste de symboles séparés par des virgules et la parcourt, créant ainsi un réseau neuronal entraîné pour chaque symbole. Ces réseaux neuronaux exploitent les données issues de l'évolution des prix, des bandes de Bollinger, du MACD et du RSI. Le nombre de neurones pour chacune des trois couches de chaque réseau est configurable, et l'entraînement génétique des paramètres des indicateurs peut être paramétré à intervalles réguliers. Les niveaux de confiance des neurones sont ajustables, et des filtres d'analyse de tendance peuvent être sélectionnés. Le système intègre des ajustements de taille de lot en cas d'activité de marché favorable et un contrôle du drawdown afin d'éviter que le solde ne descende en dessous d'un seuil prédéfini.