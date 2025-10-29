Simple Averages Buyer Advisor

Ce conseiller expert surveille l'évolution du prix d'un symbole grâce à une stratégie qui détecte les variations de prix à des points prédéfinis après le franchissement de la moyenne mobile rapide (qui est orientée à la hausse par rapport à la moyenne mobile lente). Il déclenche ensuite un ordre d'achat lorsque le prix franchit à nouveau la moyenne mobile rapide, profitant du rebond. Il intègre un mécanisme de stop-loss basé sur le pourcentage de variation du prix. Une fois un certain seuil de perte atteint, un signal de suspension est activé, bloquant toute transaction jusqu'à ce que le solde des positions ouvertes soit rétabli ou que toutes les positions soient clôturées.

Étudiez les paramètres les plus adaptés à chaque symbole dans le testeur de stratégie et trouvez une régression linéaire rentable qui générera un bon contrat à terme.

Stratégies expertes et manuelles.
Plus de l'auteur
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor pour le trading avec des réseaux neuronaux profonds qui s'entraînent avec l'apprentissage automatique, jusqu'à 1 512 mesures pondérées pour chaque symbole, à mesure que le marché progresse. Il fonctionne sur divers symboles et périodes Forex, et en désélectionnant les symboles et les périodes, il peut également être défini sur le graphique actuel sur son symbole et sa période. Il peut être configuré pour différentes paires et un réseau neuronal différent peut être géré sur chaque
Forex Multi Indicators
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor surveille le marché à l'aide de divers indicateurs tels que le CCI, le MACD, le STOCH, EMA et le RSI. Il est configurable en fonction de ses paramètres d'indicateurs, de ses symboles Forex, de ses périodes et de ses opérations planifiées au cours de la journée. Sans symboles ni périodes sélectionnés, il fonctionne sur le symbole et la période actuels. Il dispose d'options de gestion des risques et multiplie le lot fixe à mesure que le solde augmente, sans convertir le compte dans
Forex Multi Indicators Preconfigured
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Asesor Forex Multisímbolo que decide por combinación de indicadores, CCI, RSI, STOCH, MACD o EMA. Preconfigurados todos los parámetros de los indicadores para cada timeframe en cada símbolo. La optimización completa es inabordable. Se hace por partes símbolo a símbolo con su conjunto de parámetros 10^180 combinaciones (10 horas en i9 128GB ram). Para optimizarlo según avanza su uso hacerlo sobre el conjunto de símbolos o el riesgo por ejemplo. Horarios preconfigurados en zona horaria CET.
Kind Numbers Heiken Ashi Expert With Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor simple fonctionnant comme un croisement Heiken Ashi et EMA… avec contrôle du lot lors de l'augmentation du solde long, avec options comme risque pour le compte global, marge pour les actions stop-loss… et « nombre d'opérations » ou « nombre de stop-loss » dans la marge libre pour les opérations d'entrée… un contrôle de la vitesse de cet incrément et un paramètre maxMultiplier qui contrôle le nombre d'augmentations du solde avant l'arrêt de la croissance des lots dans les opérat
ADX with EMA Verifier and Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor dont le comportement est basé sur l'indicateur de tendance ADX. Sa période est configurable et, en option, il peut également intégrer la vérification de la transaction à effectuer avec un croisement de la MME à court, moyen et long terme avant l'ouverture d'une nouvelle transaction. Il dispose également d'un mécanisme de stop-loss basé sur les variations de prix en pourcentage et d'un système de mise à l'échelle du lot à mesure que le solde augmente. Découvrez quels paramètres
SAR in Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor de suivi de tendance fonctionnant avec l'indicateur Parabolic SAR pendant les périodes de volatilité surveillées par les bandes de Bollinger, basées sur un pourcentage entre les bandes supérieure et inférieure, toujours en faveur de la tendance. Il offre un contrôle optionnel du stop-loss basé sur un pourcentage de variation de prix ou un « stop-inversion » entre ces périodes de volatilité, ainsi qu'une mise à l'échelle des lots en fonction de l'augmentation du solde. Découvrez q
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor suiveur de tendance, utilisant des moyennes mobiles exponentielles pendant les périodes de hausse des prix, surveillées par un indicateur RSI basé sur une hausse, ainsi que par le volume de transactions, toujours en faveur de la tendance. Il offre un contrôle optionnel du stop-loss basé sur le pourcentage de variation des prix, ou « stop and reverse », entre ces périodes de hausse, et une évolutivité des lots en fonction de la hausse du solde. Découvrez quels paramètres offrent l
Trends In Volatility
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor suiveur de tendance utilisant les indicateurs Stoch et Parabolic SAR pendant les périodes de volatilité surveillées par les bandes de Bollinger, en fonction du pourcentage entre les bandes supérieure et inférieure. Il privilégie toujours une tendance forte, comme l'indiquent son indicateur RSI et la hausse attendue entre les bougies. Il inclut également un contrôle optionnel du stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, ou « stop and reverse », entre ces périodes de
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor, qui suit les tendances et agit selon les indicateurs Ichimoku, est programmé pour identifier les moments forts de la tendance et garantir une plus grande précision dans les décisions d'entrée, pour une meilleure performance opérationnelle. Il propose un contrôle optionnel du stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, ou un « stop-inversion » entre ces moments, ainsi qu'une mise à l'échelle des lots en fonction de la croissance du solde. Découvrez quels paramètres off
Sir Keltner with Adx
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor exploitant les signaux du canal de Keltner, établis par une moyenne mobile exponentielle et un indicateur ATR, pour entrer dans des transactions confirmées par un indicateur ADX. Les sorties de transaction interviennent lorsque le signal ADX est indiqué ou, si configuré, lorsque la ligne médiane est franchie à la clôture de la bougie. Il intègre un mécanisme de stop-loss avec un pourcentage de variation du prix et un mécanisme de scaling du lot à mesure que le solde augmente. Déco
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor opérant en période de fort contraste, utilisant l'indicateur stochastique et l'indicateur d'indice des matières premières, et utilisant les points de surachat ou de survente, ou l'indicateur ADX, pour clôturer les transactions. Il dispose également d'un stop-loss agissant sur un pourcentage de différence de prix, avec une mise à l'échelle progressive des lots à mesure que le solde augmente, tout en surveillant l'appel de marge du compte. Découvrez quels paramètres offrent les
Fibo Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un conseiller expert vérifie, dans un intervalle de temps défini par un nombre maximal de bougies, si une hausse ou une baisse dépasse un certain nombre de pips, défini comme un nombre minimal de bougies. Si tel est le cas, il lance une transaction dans l'intervalle de Fibonacci configuré (23 ou 38) jusqu'au niveau spécifié (61 ou plus). Il utilise les indicateurs ADX et RSI pour clôturer les transactions et la MME pour les confirmer. Son contrôle est important et s'accroît avec la hausse du so
Gold Raise
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un conseiller expert analyse le marché de l'or sur des horizons de 24 et 4 heures, vous permettant d'agir en 15 minutes et de prendre une position longue lorsque les conditions sont nettement favorables. Il dispose d'un mécanisme stop-loss qui surveille vos transactions et doit être fixé en dollars, par tranches de 6 à 10 dollars. Formez le conseiller à votre situation immédiate et trouvez le meilleur résultat horaire. Le contrôle des lots s'effectue progressivement, à mesure que les profits s'
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor basé sur la stratégie de Larry Connors, qui surveille l'écart entre les moyennes mobiles et permet de configurer, sans modifications significatives, les paramètres de surachat et de survente, ainsi que ceux qui régissent le fonctionnement du système de clôture des transactions ADX. Grâce à un système stop-loss basé sur le pourcentage de variation de prix, le lot augmente et le risque diminue à mesure que le solde augmente, interrompant l'exécution de l'Expert Advisor lorsque cert
SP500 Daily Support
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor propose une stratégie basée sur l'indice SP500, servant de support au trading quotidien, et non d'option d'investissement principale. Il utilise l'indice CCI pour organiser les transactions et ne dispose pas de mécanisme de stop-loss ; seules les règles qui régissent son fonctionnement déterminent si une transaction est gagnante ou perdante. De plus, il offre une gestion des lots et des risques, ainsi que des échéanciers.  Recommandé uniquement pour le S&P500 sur une période quot
Auto Supertrend with ASH
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
L'Expert Advisor « Auto Supertrend avec ASH » vous guide dans une expérience de trading guidée par l'indicateur Supertrend, qui indique la tendance principale de la transaction, et par l'indicateur ASH, qui confirme les entrées en indiquant la différence de force entre acheteurs et vendeurs au moment de la transaction. Testez la stratégie sur les différents symboles proposés ou testez-la sur votre propre symbole avec le paramètre useGraphSymbolInstead. Il intègre un mécanisme de stop-loss basé s
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis