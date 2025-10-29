Simple Averages Buyer Advisor

Ce conseiller expert surveille l'évolution du prix d'un symbole grâce à une stratégie qui détecte les variations de prix à des points prédéfinis après le franchissement de la moyenne mobile rapide (qui est orientée à la hausse par rapport à la moyenne mobile lente). Il déclenche ensuite un ordre d'achat lorsque le prix franchit à nouveau la moyenne mobile rapide, profitant du rebond. Il intègre un mécanisme de stop-loss basé sur le pourcentage de variation du prix. Une fois un certain seuil de perte atteint, un signal de suspension est activé, bloquant toute transaction jusqu'à ce que le solde des positions ouvertes soit rétabli ou que toutes les positions soient clôturées.



Étudiez les paramètres les plus adaptés à chaque symbole dans le testeur de stratégie et trouvez une régression linéaire rentable qui générera un bon contrat à terme.



Stratégies expertes et manuelles.