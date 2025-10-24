Auto Supertrend with ASH

L'Expert Advisor « Auto Supertrend avec ASH » vous guide dans une expérience de trading guidée par l'indicateur Supertrend, qui indique la tendance principale de la transaction, et par l'indicateur ASH, qui confirme les entrées en indiquant la différence de force entre acheteurs et vendeurs au moment de la transaction. Testez la stratégie sur les différents symboles proposés ou testez-la sur votre propre symbole avec le paramètre useGraphSymbolInstead. Il intègre un mécanisme de stop-loss basé sur un pourcentage d'écart de prix qui s'actualise lorsque les points de profit sont atteints, garantissant ainsi que le risque total budgété pour le compte n'est pas dépassé. Il intègre également un système de chronométrage pour optimiser les résultats intraday, ainsi qu'un ensemble de paramètres permettant d'augmenter la taille des lots, ce qui nécessite une marge plus importante pour les entrées de trading.