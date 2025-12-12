EA Game Changer mt5

Game Change EA est un système de trading de suivi de tendance basé sur l'indicateur Game Changer. Il vend automatiquement dès l'apparition d'un point rouge et poursuit la vente jusqu'à l'apparition d'une croix jaune, signalant une possible fin de tendance. Le même principe s'applique aux achats : dès l'apparition d'un point bleu, l'EA initie une position d'achat et la clôture dès qu'une croix jaune est détectée.



Cet EA est adapté à toutes les paires de devises et à toutes les unités de temps, mais il est particulièrement performant sur les paires en forte tendance comme XAU/USD sur l'unité de temps M15.

PARAMÈTRES

Open new series – true/false - début d'une nouvelle série de commandes

Trade Buy - autoriser l'EA à acheter

Trade Sell - autoriser l'EA à vendre

Support manual orders – true/false – permettre à l'EA de contrôler les commandes manuelles

Use hedge - Autoriser le robot de trading à trader dans les deux sens (achat et vente). Si cette option est désactivée, un seul sens de trading sera autorisé.

Max Orders – le nombre maximal de commandes autorisées

Order Comment – description du nom du système

Start lots – le lot de départ minimum

Use Money Management – true/false - Utilisation du calcul automatique des lots : vrai ou faux

Autolot. Free margin for each 0.01 lot - le montant de la marge libre pour l'ouverture de chaque lot de 0,01

Lot multiplier – le multiplicateur de lot pour les commandes suivantes

Max lot – la taille maximale du lot autorisée

Real TP points (0 – not use) – Le véritable TO, le courtier peut le voir - en points

Virtual TP points (0 – not use) – TP virtuel, invisible pour le courtier – en points

Real SL points (0 – not use) – SL réel, le courtier peut le voir - en points

Virtual SL points (0 – not use) – SL virtuel, le courtier ne peut pas le voir – en points

Use Real Trail (false: virtual) true/false – l'utilisation d'une piste réelle si le véritable courtier peut la voir, si le faux courtier ne peut pas la voir

Trail Start points (0 – not use) – Combien de pips de profit sont nécessaires avant le déclenchement du stop suiveur ? (0 = stop suiveur désactivé)

Trail Step points – Une fois le suivi activé, le stop loss se déplace tous les X pips d'évolution du prix.

Close from reverse signal – true/false – – Si vrai, l'EA se fermera en cas de changement de signal/tendance

Max spread (0 – not use) – l'écart maximal autorisé

Start Hour – l'heure à laquelle l'EA doit démarrer selon les recommandations du courtier Market Watch

End Hour - L'heure à laquelle l'EA doit se terminer selon la surveillance du marché des courtiers

DD Reduction Algoritm - L'algorithme de réduction du drawdown s'active lorsque le dernier ordre profitable est clôturé en même temps que le premier ordre.

Number order for DD Reduction Algoritm - dans quel ordre l'algorithme de réduction du drawdown est activé.

Percent profit for DD Reduction Algoritm - Pourcentage de profit lors de la clôture des ordres en mode de réduction du drawdown.

Draw on-off – true/false – Afficher ou non les étiquettes de profit sur le graphique

Next is font settings - Ensuite, les paramètres de police

Pause between orders (min 0 – not use) – Nombre de minutes de pause entre les commandes

Magic - est un numéro spécial que l'EA attribue à ses commandes

Fix distance - distance fixe entre les commandes en points

Order dinamic distance - Dans quel ordre la distance dynamique sera-t-elle appliquée ?

Dinamic distance start - la valeur initiale de la distance dynamique en points

Distance multiplier - le multiplicateur de distance dynamique

Next: Panel Parameters - Suivant : Paramètres du panneau

