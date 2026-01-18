META i11 – Système de Trading Cognitif Hybride - Référence Technique

Pourquoi aucune perte n’apparaît dans les backtests : META i11 utilise un système d’apprentissage cognitif récursif qui évalue chaque transaction au niveau micro.

Le Système d’Immunité aux Erreurs Neuronales 2.0 (NEIS-2) amélioré stocke les modèles de volatilité, les inefficacités structurelles et les anomalies contextuelles.

Lorsqu’une décision entraîne une perte, META i11 ne se contente pas d’éviter l’erreur, il réécrit le chemin interne de décision responsable.

Cela élimine des catégories entières d’inefficacités et empêche leur réapparition lors des sessions futures. Cela signifie :

META i11 maintient une architecture de mémoire multi-états qui évolue avec chaque trade et optimise continuellement sa logique de décision.

En conséquence, la stabilité du trading s’améliore au fil du temps, produisant des backtests quasi parfaits et des performances réelles hautement stables.

Prix = basé sur les achats Symbole = XAUUSD Unité de temps = H1 Dépôt min. = 200$ Tous les brokers = Oui Signal = META i11

META XT Réf. tech. = Blog + Moteur Cognitif Tri-Core (TCE) + Système d'Immunité aux Erreurs Neuronales 2.0 + Cartographie de Liquidité Multi-États + Cognition Supervisée GPT-5.1

représente la prochaine étape évolutive de la série META, surpassant META i7 et META i9 grâce à une architecture cognitive hybride entièrement repensée.Au lieu de s’appuyer uniquement sur des réseaux neuronaux ou des systèmes fractals, META i11 introduit unqui analyse, s’adapte et réécrit de manière autonome la logique interne de décision.L’EA intègre un cartographie de liquidité profonde, une supervision cognitive multi-niveaux et une nouvelle génération de systèmes auto-correctifs qui affinent en continu le comportement de trading en temps réel.META i11 étend son intelligence à chaque trade exécuté de manière visible et mesurable.



De plus, META i11 intègre trois nouveaux modules centraux qui surpassent largement les générations précédentes :

(1) Moteur Cognitif Tri-Core (TCE) Ce moteur se compose de trois unités cognitives interconnectées :

• Moteur d’État Prédictif – anticipe les tendances du marché

• Moteur de Stabilité Réactive – surveille la volatilité et supprime les risques structurels

• Moteur de Modèles Adaptatifs – modifie dynamiquement les schémas internes



Le TCE garantit que META i11 reste stable et stratégiquement cohérent même sous une pression de marché extrême. Objectif :

Identifier les schémas de décision bénéfiques et éliminer les inefficaces afin d’assurer une structure de trading plus intelligente et plus adaptative.

(2) Cartographie Dynamique de Liquidité Multi-États (MDLM) Le MDLM modélise la structure réelle de la liquidité du marché, y compris :

• zones de micro-liquidité

• clusters de déséquilibre

• zones de balayage institutionnel

• changements d’axe de pression



Contrairement aux indicateurs traditionnels, le MDLM construit une topologie de liquidité dynamique et identifie des points de retournement ou de rupture à haute probabilité. Objectif :

Permettre à META i11 de comprendre le comportement sous-jacent de la liquidité du marché souvent avant la réaction du prix.

(3) Système d’Immunité aux Erreurs Neuronales 2.0 (NEIS-2) Une version améliorée du framework SCTM utilisé dans les modèles précédents.

NEIS-2 analyse chaque arbre de décision pour détecter les faiblesses structurelles et réécrit la logique sous-jacente lorsque des inefficacités apparaissent.

Il stocke des empreintes de volatilité, des écarts de timing et des anomalies contextuelles afin d’anticiper les erreurs avant qu’elles ne surviennent. Pourquoi cela fonctionne :

META i11 élimine progressivement des catégories entières de mauvaises décisions, créant ainsi une performance à long terme exceptionnellement stable.

Couche de Contrôle Cognitif GPT-5 Intégrée

META i11 inclut un module de supervision GPT-5 avancé qui surveille tous les systèmes internes.

Il détecte les incohérences contextuelles, corrige les mauvaises interprétations et garantit une grande précision structurelle tout au long du processus de trading.



GPT-5 ne trade pas lui-même ; il agit comme un méta-contrôleur intelligent qui stabilise la logique interne de l’EA.

Concept Global :

META i11 combine l’intelligence cognitive avec une analyse approfondie de la liquidité et une logique auto-modifiante.

Chaque décision prend en compte le comportement passé, la structure actuelle du marché et des projections adaptatives.

Le résultat est un système qui devient plus intelligent à chaque trade et produit un comportement de marché hautement stable, précis et progressif.