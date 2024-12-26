SmartChoise

SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1

Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options.

Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers et dans diverses conditions.

Prix réduit pour le moment.

Ce EA est conçu pour une croissance à long terme et contrôlée—comprendre et l'aligner avec votre tolérance au risque est la clé de son succès.

Utilise un moteur basé sur un réseau de neurones qui analyse en continu les données du marché en temps réel pour adapter les stratégies de trading en fonction des conditions actuelles du marché. Cette approche permet d'optimiser les entrées de trade, d'améliorer le contrôle du risque et de gérer l'exposition de manière intelligente.

Contrairement aux systèmes qui dépendent des stratégies de martingale, SmartChoise EA utilise une taille de lot adaptative et des règles de gestion du risque bien définies, ce qui le rend adapté aux traders ayant différents niveaux d'expérience et appétits pour le risque.

Caractéristiques principales

  • Prise de décision basée sur un réseau de neurones

  • Pas de martingale

  • Taille de lot dynamique en fonction des conditions du marché, de l'équité, de la force de la tendance ...

  • Modes de trading multiples et niveaux de risque ajustables

  • Stratégies de support/résistance et de motifs de chandeliers optionnelles

  • Système avancé de récupération pour gérer les drawdowns

  • Options intégrées de trailing stop et de filtre de nouvelles

Stratégies optionnelles (Désactivées par défaut)
Vous pouvez activer manuellement deux stratégies supplémentaires pour augmenter la fréquence des trades et diversifier la logique d'entrée :

  1. Stratégie de Support & Résistance
    Détecte les niveaux de prix clés en utilisant les récents plus hauts, plus bas et zones de réaction pour identifier les entrées de trades à haute probabilité.

  2. Stratégie de Motifs de Chandeliers
    Utilise des formations classiques de chandeliers de retournement et de continuation pour confirmer la direction de la tendance et détecter des entrées rentables.

Notes importantes

  • Les comptes plus petits peuvent ne pas être idéaux pour la stratégie de récupération, car ils ont moins de marge pour absorber un drawdown.

  • Limitation des tests en arrière :
    Ce EA a été entraîné en utilisant des données historiques du marché, ce qui signifie que les résultats des tests en arrière peuvent ne pas refléter la performance réelle future. Bien que les tests en arrière puissent démontrer la logique et le comportement, ils ne garantissent pas les résultats en direct en raison de la nature adaptative du réseau de neurones. Pour cette raison, il est toujours préférable de se fier davantage aux tests en avant.

  • Les petits comptes peuvent ne pas être adaptés au trading basé sur la récupération en raison d'une capacité de drawdown limitée.

  • Il est recommandé d'utiliser un pourcentage de Hard Stop et un Stop Loss pour les soldes plus petits.

  • La stratégie de récupération vise à récupérer les drawdowns au fil du temps. Ce EA est conçu pour une croissance à long terme et régulière.

  • Désactiver le système de récupération ou utiliser une taille de lot fixe modifie considérablement le fonctionnement du EA et augmente le risque.

  • La taille de lot fixe désactive le calcul dynamique de la taille de lot du EA basé sur la force de la tendance, augmentant ainsi considérablement le risque et le rendant inadapté au trading de récupération à moins que vous ne gériez soigneusement le risque.

  • Un petit Hard Stop désactive la stratégie de récupération, transformant le EA en un simple robot TP/SL au lieu d'un système complet de récupération.

Utilisation recommandée 

Petits comptes

  • Utilisez les niveaux de risque faibles ou moyens

  • Concentrez-vous sur une performance stable et contrôlée

Comptes plus grands / Utilisateurs expérimentés

  • Peut explorer les paramètres de risque élevé ou extrême

  • Convient à ceux qui recherchent des rendements plus élevés avec plus d'exposition au marché

Configuration de base

  • Niveau de risque : Faible, Moyen, Élevé, Extrême

  • Style de trading : Conservateur (moins de trades, moins de risque) ou Agressif (plus de trades, plus de risque)

  • Hard Stop % : Limite le drawdown quotidien maximum (par exemple, 20 = 20%)

  • Max Spread : Contrôle l'entrée pendant les périodes de volatilité, ajuste automatiquement aux conditions du marché et du courtier actuelles

  • Trailing Stop Virtuel (caché) - Les niveaux SL sont uniquement gérés en interne par le EA. Cela offre une meilleure protection et évite toute interférence indésirable.

Filtre de nouvelles

  • Pause du trading autour des nouvelles programmées en fonction du niveau d'impact (Faible, Moyen, Élevé)

  • Personnalisez le temps de tampon pour suspendre les entrées avant/après les événements de nouvelles

  • Note : Vous devez activer WebRequest pour filtrer les nouvelles

Commentaires de trade Chaque trade inclut un commentaire pour identifier la stratégie utilisée :

  • NN = Réseau de Neurones

  • SR = Support/Résistance

  • CD = Motif de Chandeliers

  • R = Récupération

Exemple : SmartChoise_4A_CD signifie qu'un trade a été ouvert avec un risque extrême (4), agressif (A) utilisant la stratégie de chandeliers.

Avant de trader en réel

Testez toujours le EA sur un compte démo d'abord. Cela vous aide à comprendre comment il se comporte avec vos paramètres choisis et vous assure que votre risque est conforme à vos attentes.

Pour diversifier le risque, vous pouvez exécuter plusieurs graphiques avec des numéros magiques différents.

Configuration recommandée pour les petits comptes :

Il est fortement recommandé d’utiliser un compte cent afin de laisser suffisamment de marge à l’EA pour gérer les transactions efficacement. Si la taille du lot est trop élevée, le système de récupération de l’EA peut ne pas fonctionner comme prévu, et le drawdown peut augmenter considérablement. Ajustez toujours la taille du lot ou le niveau de risque en fonction du solde de votre compte pour des performances optimales et une récupération en toute sécurité.

toshi
626
toshi 2025.09.19 06:29 
 

SmartChoice is an excellent EA. It's probably one of the few reliable MQLMarket EAs. I've been using it for about six months. At first, I was dissatisfied with the entry direction, but if I run it with the settings Gabriel mentioned, my account balance will definitely increase. Currently, I have a balance of about 25,000, and I've set one set of Risk: High, Aggressive and one set of Risk: Low, Conservative, Wait for Profit, and I'm expecting a monthly return of over 4% (Hard Stop 20%). I use it in conjunction with other EAs, but SmartChoice is the most reliable to use. Thank you, Gabriel. I'm always grateful.

KJ nile
60
KJ nile 2025.09.09 07:10 
 

the best EA for me so far.

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
185
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny 2025.08.18 20:07 
 

I've been using the EA since December 2024. After several configuration adjustments, performance is there with minimal drawdown.

