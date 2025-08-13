Scalp Unscalp
- Experts
- Connor Michael Woodson
- Version: 1.6
- Mise à jour: 26 septembre 2025
- Activations: 10
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises.
- Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement
- Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel
- Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots
- Graphique : EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD
- Unité de temps : H1
Paramètres
- Méthode de calcul de la taille de lot - Choisir lot automatique ou lot fixe
- Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
- Lots automatiques - 0.01 lot pour ce montant de devise du compte
- Spread maximum - Définir le spread maximum autorisé pour ouvrir des positions
- Détection automatique du GMT - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre courtier
- Désactiver la tenue de position le week-end - Activé ou désactivé
- Stop loss personnalisé - Entrée du stop loss
- Numéro magique - Numéro magique pour chaque ordre
- Commentaire - Commentaire de l'ordre
I purchased the EA and in the first week that I have been testing it in demo mode, it has made 14 trades, winning 13 and losing only one, so the ratio of winning trades is overwhelming so far. It is true that in some of the trades there has been a momentary setback during execution with a temporary loss, but it has been able to overcome this and end up with a winning result. Just one lost trade. In backtesting, the results are very good and consistent. I wrote to the developer and received a quick and clear response.