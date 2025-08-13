Scalp Unscalp

Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises.

Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD

  • Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement
  • Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel
  • Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots

  • Graphique : EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD
  • Unité de temps : H1

  • Méthode de calcul de la taille de lot - Choisir lot automatique ou lot fixe
  • Taille de lot fixe - Taille de lot fixe
  • Lots automatiques - 0.01 lot pour ce montant de devise du compte
  • Spread maximum - Définir le spread maximum autorisé pour ouvrir des positions
  • Détection automatique du GMT - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre courtier
  • Désactiver la tenue de position le week-end - Activé ou désactivé
  • Stop loss personnalisé - Entrée du stop loss
  • Numéro magique - Numéro magique pour chaque ordre
  • Commentaire - Commentaire de l'ordre
alejandroestebanh1973
25
alejandroestebanh1973 2025.09.06 04:55 
 

I purchased the EA and in the first week that I have been testing it in demo mode, it has made 14 trades, winning 13 and losing only one, so the ratio of winning trades is overwhelming so far. It is true that in some of the trades there has been a momentary setback during execution with a temporary loss, but it has been able to overcome this and end up with a winning result. Just one lost trade. In backtesting, the results are very good and consistent. I wrote to the developer and received a quick and clear response.

ronny1111
1015
ronny1111 2025.09.02 08:54 
 

Regardless of some criticism that has been expressed here, especially regarding the (still) missing live signal, after two weeks of live and demo trading, I can say that I personally have not found any real cause for criticism regarding this EA. Of course, you have to think carefully about the level of risk you are willing to take (0.5 lots in a USD 200 account – has everyone gone mad?). In this respect, I also believe that the EA can definitely be used for a challenge account. You don't have to go through a whole week, but with 0.5 lots/100K and a time horizon of three months, it could definitely work... Some desirable adjustments have already been mentioned here, e.g. the option to select only buy or sell mode. Otherwise: a good, reliable EA at a fair price (at the time). Ron

Markus Peter Hohmann
1240
Markus Peter Hohmann 2025.08.16 13:12 
 

I purchased the EA and already installed it. The seller has responded to my message. The EA made the first trades with a plus (I will post them in the comments). Positive rating.

