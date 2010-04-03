Cheat Engine

Cheat Engine est un système de scalping sur l’or de gamme intermédiaire capable de prendre des décisions basées sur le sentiment global du forex via une API web.

IMPORTANT ! Contactez-moi après l'achat pour recevoir les instructions et un bonus !

Signal en direct Cheat Engine bientôt disponible ! Le prix actuel sera augmenté. Prix à durée limitée 80 USD

  • Trading à entrée unique uniquement. Aucun grid ni martingale, jamais.
  • Sorties par stop suiveur intelligent qui s’adaptent à la volatilité quotidienne
Le sentiment global du forex est une mesure des positions de centaines de milliers de traders représentant un total de plus de 1 milliard USD en valeur de comptes. Cheat Engine est capable de récupérer instantanément ces données via API et de les exploiter lors de la prise de décision. Il s’agit d’une fonctionnalité optionnelle, entièrement personnalisable par l’utilisateur.

    Recommandé

    • Graphique : XAUUSD
    • Unité de temps : H1

    Paramètres

    • Méthode de calcul de la taille de lot - Sélectionner lot automatique ou lot fixe
    • Taille de lot fixe -  Taille de lot fixe
    • Lots automatiques - 0,01 lot pour ce montant de devise du compte
    • Spread maximum - Définir le spread maximal autorisé pour ouvrir des positions
    • Détection automatique du GMT - Calcule automatiquement le décalage GMT de votre broker
    • Stop loss fixe - Entrée du stop loss
    • Magic Number - Numéro magique pour chaque ordre
    • Commentaire - Commentaire de l’ordre
    • URL du filtre de sentiment - Utilisée pour les requêtes API
    • Filtre de sentiment Achat/Vente - Activer ou désactiver
    • Comportement du filtre de sentiment
