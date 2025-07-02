Telegram To MT5 Signal Trader

5

Version Bêta

Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit.
Le prix augmentera après la sortie officielle.

Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5.

Il fonctionne avec des chaînes publiques et privées et permet de connecter plusieurs fournisseurs de signaux à un ou plusieurs comptes MT5 simultanément. Le logiciel est optimisé pour la rapidité, la fiabilité et un contrôle total des transactions copiées.

L'interface est claire, avec un tableau de bord visuel, des graphiques interactifs et une navigation intuitive. Vous pouvez gérer plusieurs comptes, ajuster les réglages par fournisseur et suivre toutes vos actions en temps réel.

Pré-requis

En raison des limitations de MQL, l’EA nécessite une application de bureau pour communiquer avec Telegram.
L'installateur est disponible dans le guide officiel de l'installation.

Fonctionnalités principales

  • Support multi-fournisseurs : copier des signaux de plusieurs chaînes Telegram vers plusieurs comptes MT5
  • Reconnaissance avancée : personnalisable via mots-clés, modèles et balises
  • Contrôle par fournisseur : activer/désactiver types d’ordre, SL/TP, fermetures partielles, modifications
  • Gestion du risque : lots fixes, montant fixe, % du solde/de l’equity, fermetures partielles
  • SL/TP personnalisables : remplacer les valeurs du signal, niveaux TP multiples possibles
  • Break-even & trailing stop : logique automatique selon SL, TP ou pips
  • Protection Prop Firm : ajouter un décalage sur l’entrée pour différencier du signal original
  • Protection du capital : fermeture automatique ou blocage au seuil de profit/perte journalier, hebdo ou mensuel
  • Limites de trades : restreindre le nombre de trades par jour ou semaine
  • Filtres temporels : définir des plages horaires de trading ou fermeture automatique avant le weekend
  • Filtre actualités : bloquer les signaux lors des news importantes (filtrage par devise)
  • Notifications : alertes par Email, appli mobile ou Telegram (en cours)
  • Captures d’écran : screenshots automatiques des trades (en cours)

Note : Signal Trader est uniquement disponible sous Windows.

Consultez les captures et le manuel pour en savoir plus. Besoin d’aide ou de conseils ? Contactez-moi, je suis là pour vous aider !

Avis 10
thori thoriq
137
thori thoriq 2025.09.17 14:38 
 

i have been using it for 2 weeks on demo now and its works fine, also developer is updating the copier like every few days, now almost all my signals are been copied to MT5 automatically how i liked,.. thanks

StFSt
25
StFSt 2025.08.22 16:36 
 

I bought the software about a week ago, and it's running flawlessly on my Mini PC. It already does everything you need it to, but Lukas is continually expanding its capabilities. In addition to the numerous configuration options, I'm especially grateful for Lukas's very fast, competent, and extremely friendly support.

Ayhan Karagöz
51
Ayhan Karagöz 2025.08.14 10:05 
 

I bought the duplicator and tested it — it works perfectly. It includes all the essential features one might need. I highly recommend it to everyone. The seller is very attentive and quick to solve any issues. They are also very open to improvement and feedback.

MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal auquel vous êtes membre ( sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions administratives ) directement vers votre MT5. Il a été conçu en gardant à l'esprit l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique facile à utiliser et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur +
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilitaires
CLAVIER DE TRADING Un outil avancé pour un trading agile et précis sur les marchés financiers. Conçu pour les traders qui négocient des instruments tels que le DAX, le XAU/USD, le Forex et d'autres marchés (scalping, intraday, swing, etc.), ce clavier vous permet d'exécuter des transactions d'un simple clic et avec de multiples configurations professionnelles. Le « Clavier de Scalping Quotidien » vous permet d'ouvrir, de clôturer et de protéger vos transactions d'un simple clic, idéal pour trad
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Utilitaires
The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilitaires
Copieur ->Interaction d'interface pratique et rapide, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement       ->>>> Recommandé pour une utilisation sur des ordinateurs Windows ou VPS Windows Caractéristiques: Paramètres de copy trading diversifiés et personnalisés : 1. Différents modes de lot peuvent être définis pour différentes sources de signaux 2. Différentes sources de signaux peuvent être définies pour le copy trading avant et arrière 3. Les signaux peuvent être définis avec des commentai
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilitaires
Outil multifonctionnel : plus de 65 fonctions, dont : calcul de lot, price action, facteur R/R, gestionnaire des trades, zones d'offre et de demande Version de démonstration   |   Manuel de l'Utilisateur   |    MT4 L'utilitaire ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie : vous pouvez télécharger la version de démonstration ICI pour tester le produit. Contactez-moi   pour toutes questions / idées d'amélioration / en cas de bug trouvé Simplifiez, accélérez et automatisez votre processus de tra
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (4)
Utilitaires
Évitez le surtrading, le FOMO et les comportements compulsifs, en imposant des limites de risque avancées à votre compte de trading à l'aide d'EmoGuardian. Ajoutez automatiquement   des Stop Loss aux positions, gérez les pertes d'EA, chargez/déchargez automatiquement les EA. Limitez le risque par position, par tradedd, par Time Range, par jour. Les options de gestion des risques ont été développées pour lutter spécifiquement contre les comportements compulsifs qui conduisent les traders à faire
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitaires
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
AKCAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
5 (2)
Utilitaires
Special offer for the next 10 copies Are you tired of manually navigating through menus and inputting data every time you want to execute a trade or open an order on Meta Trader? Our hotkey tool is here to make your life easier and boost your trading efficiency. Our tool is natively coded for lightning-fast performance and comes loaded with all the features you could possibly want. From pending orders and OCO orders to trailing and multiple buckets, it has everything a scalper could need. And
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilitaires
Ce programme vous permettra d'exporter toutes vos transactions de votre compte MetaTrader directement dans Notion à l'aide d'une interface utilisateur très conviviale.  Version MT4  |  Guide de l'utilisateur + Démo Pour commencer, veuillez utiliser le guide de l'utilisateur et télécharger le modèle Notion. Si vous souhaitez une démo, veuillez consulter le guide de l'utilisateur. Ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie ! Fonctionnalités principales Exporter toutes les transactions de votre
Répondre à l'avis