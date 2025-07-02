Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit.

Le prix augmentera après la sortie officielle.

Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5.

Il fonctionne avec des chaînes publiques et privées et permet de connecter plusieurs fournisseurs de signaux à un ou plusieurs comptes MT5 simultanément. Le logiciel est optimisé pour la rapidité, la fiabilité et un contrôle total des transactions copiées.

L'interface est claire, avec un tableau de bord visuel, des graphiques interactifs et une navigation intuitive. Vous pouvez gérer plusieurs comptes, ajuster les réglages par fournisseur et suivre toutes vos actions en temps réel.

Pré-requis

En raison des limitations de MQL, l’EA nécessite une application de bureau pour communiquer avec Telegram.

L'installateur est disponible dans le guide officiel de l'installation.

Fonctionnalités principales

Support multi-fournisseurs : copier des signaux de plusieurs chaînes Telegram vers plusieurs comptes MT5

copier des signaux de plusieurs chaînes Telegram vers plusieurs comptes MT5 Reconnaissance avancée : personnalisable via mots-clés, modèles et balises

personnalisable via mots-clés, modèles et balises Contrôle par fournisseur : activer/désactiver types d’ordre, SL/TP, fermetures partielles, modifications

activer/désactiver types d’ordre, SL/TP, fermetures partielles, modifications Gestion du risque : lots fixes, montant fixe, % du solde/de l’equity, fermetures partielles

lots fixes, montant fixe, % du solde/de l’equity, fermetures partielles SL/TP personnalisables : remplacer les valeurs du signal, niveaux TP multiples possibles

remplacer les valeurs du signal, niveaux TP multiples possibles Break-even & trailing stop : logique automatique selon SL, TP ou pips

logique automatique selon SL, TP ou pips Protection Prop Firm : ajouter un décalage sur l’entrée pour différencier du signal original

ajouter un décalage sur l’entrée pour différencier du signal original Protection du capital : fermeture automatique ou blocage au seuil de profit/perte journalier, hebdo ou mensuel

fermeture automatique ou blocage au seuil de profit/perte journalier, hebdo ou mensuel Limites de trades : restreindre le nombre de trades par jour ou semaine

restreindre le nombre de trades par jour ou semaine Filtres temporels : définir des plages horaires de trading ou fermeture automatique avant le weekend

définir des plages horaires de trading ou fermeture automatique avant le weekend Filtre actualités : bloquer les signaux lors des news importantes (filtrage par devise)

bloquer les signaux lors des news importantes (filtrage par devise) Notifications : alertes par Email, appli mobile ou Telegram (en cours)

alertes par Email, appli mobile ou Telegram (en cours) Captures d’écran : screenshots automatiques des trades (en cours)

Note : Signal Trader est uniquement disponible sous Windows.

Consultez les captures et le manuel pour en savoir plus. Besoin d’aide ou de conseils ? Contactez-moi, je suis là pour vous aider !