Auto Optimized RSI MT5

Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période.

Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme.

Contrairement aux niveaux fixes traditionnels du RSI (comme 70/30), Auto Optimized RSI ajuste dynamiquement ses niveaux en fonction du comportement réel des prix et des résultats des backtests. Il surveille des statistiques clés telles que le taux de réussite, le drawdown et la moyenne des gains/pertes, afin de s’adapter au marché actuel et fournir des signaux vraiment efficaces.

Lorsque le RSI franchit les niveaux optimisés, l’indicateur affiche des flèches d’achat et de vente sur le graphique, aidant ainsi à identifier des points d’entrée à haute probabilité de réussite.

Contactez-moi après votre achat pour recevoir gratuitement des outils supplémentaires et des conseils de trading exclusifs !

Je vous souhaite un trading réussi !



