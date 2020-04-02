Gold Prop Breaker

Gold Prop Breaker est un robot de trading automatisé innovant, conçu spécifiquement pour relever tous les défis du prop trading. Il se concentre sur le trading de l’or en utilisant une stratégie méticuleusement élaborée et optimisée pour des périodes de 15 minutes et 1 heure.

Caractéristiques clés :

  • Polyvalence face aux défis : Conçu en tenant compte des exigences strictes des programmes de prop trading, le robot est capable de naviguer avec succès dans toutes les conditions de test et d'offrir des performances stables.
  • Focalisation sur le marché de l’or : Grâce à une analyse approfondie des caractéristiques uniques du marché de l’or, Gold Prop Breaker identifie rapidement des signaux de trading rentables pour tirer parti des opportunités du marché.
  • Paramétrages flexibles des périodes : Sa capacité à fonctionner sur des graphiques de 15 minutes et d’1 heure permet au robot de s’adapter à une large gamme de conditions de marché – des fluctuations intrajournalières rapides aux tendances horaires plus soutenues.
  • Algorithmes innovants et gestion des risques : Propulsé par des méthodes avancées d’analyse technique et des stratégies de gestion des risques adaptatives, le robot maintient une efficacité de trading élevée, même dans des environnements de marché volatils.

Gold Prop Breaker est l’outil idéal pour les traders visant des profits constants et prêts à relever tous les défis dans l’arène du trading à haute fréquence de l’or.


Produits recommandés
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Experts
Fusion Pro Scalper EA – Scalping with Flexible Exit Strategies Take control of your trades with Fusion Pro Scalper EA, built for dynamic markets. Using Aroon for trend detection and ATR for volatility-based entries, it ensures accurate setups and flexible exits—without relying on martingale or grid strategies. Key Features: Smart Entry & Exit : Combines Aroon and ATR for precise breakout trades. Flexible Exit Options : Close trades after a set number of bars. ATR-based trailing stop to lock in
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Scalping King M1 for XAUUSD
Thanaporn Janbuala
Experts
Here is the English version of your EA description — clean, professional, and without the “Input Settings” section as requested. ️ EA: XAU Multi-Logic Smart Trader v1.00 Automated Trading System for XAUUSD with Trailing Stop, Money Recovery, and Session Control This EA is designed specifically for trading Gold (XAUUSD) with a professional structure focused on risk control , automatic lot adjustment , smart SL/Trailing Stop , and session-based trading filters . It is ideal for traders who want a
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experts
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Experts
Bitcoin Sniper — Expert Advisor pour Bitcoin Exigences du système Symbole : BTCUSD Période : M30 Dépôt minimum : 200 USD Broker : ECN, faible spread, prend en charge le trading du Bitcoin le week-end Taille de lot : ~0,01 lot par 500 USD (ajustable selon le risque) Présentation Bitcoin Sniper est un Expert Advisor automatisé pour BTCUSD sur le timeframe M30. Il exploite la volatilité et le momentum intraday avec un blocage des nouvelles, des protections journalières et un contrôle de panier. Un
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Puissance de précision, simplicité d'utilisation Description : Le Stacking King EA est un puissant outil de trading qui vous permet d'ouvrir instantanément plusieurs positions en un seul clic ou de cumuler automatiquement des positions toutes les minutes pendant une durée définie, directement sur votre terminal MT5 actif. Que vous soyez scalpeur, adepte des tendances ou que vous accumuliez des ruptures, cet EA vous offre un contrôle total avec un minimum d'effort. Conçu pour
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Double Decker MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experts
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (364)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.85 (26)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (62)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.71 (14)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (79)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (16)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (74)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusion       GoldSKY EA   est un puissant programme de day trading pour la paire XAUUSD (or). Développé par notre équipe...       Compte courant, compte entreprise, appel d'entreprise !     Voir tous les produits :       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Le bénéfice réel de l'entreprise s'est élevé à plus de 60 000 £. Signal d'alimentation :   http
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (7)
Experts
Célébration du lancement de l'ABS EA : Pour les 2 prochaines copies , vous pouvez obtenir le nouvel ABS EA (XAUUSD) à un prix de lancement spécial de 109 $  (prix régulier : 365 $) . Guide de configuration et d'utilisation :   Canal ABS . Suivi en temps réel :   Signal ABS .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce que l'ABS EA ? L'ABS EA est un robot de trading professionnel conçu spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur le timeframe H1. Il repose
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (10)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (20)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (126)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.2 (20)
Experts
INFORMATION IMPORTANTE ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 15 mois, l
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (493)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.67 (3)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (38)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (10)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.59 (39)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.68 (22)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (24)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Http EA
Yury Orlov
5 (7)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Plus de l'auteur
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Experts
Caractéristiques principales du Vineski HFT Gold Scalper MT5 Analyse ultra-rapide du marché Ce robot dispose d’un puissant moteur algorithmique capable d’analyser et d’interpréter instantanément les données du marché. Cela lui permet de prendre des décisions en temps réel et de réagir immédiatement aux changements du marché. Exécution automatique des transactions Le robot effectue des transactions automatiquement selon des stratégies et des critères prédéfinis. Cela élimine l'impact émotionne
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" est un robot de scalping à haute fréquence conçu pour trader l'indice NASDAQ 100 (US100). Le robot se concentre sur des opérations à court terme, exploitant les fluctuations mineures du marché pour générer des profits. Il n'utilise pas de stratégies risquées telles que le grid ou la martingale, ce qui le rend plus sûr et plus résistant à la volatilité du marché. Caractéristiques principales : Scalping à haute fréquence :   Le robot est conçu pour des opérations rapides avec
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Experts
GOLD EP est un Expert Advisor spécialement conçu pour trader l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M15. Il analyse les mouvements de prix et ouvre, gère et clôture automatiquement les positions en utilisant des niveaux de stop loss et take profit prédéfinis. Le principe de base du robot est de capter les impulsions de prix à court terme sur des graphiques de 15 minutes de l’or. Lorsqu’un signal de trading apparaît, l’expert place des ordres en tenant compte des paramètres spécifiés pour la gestion
FREE
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Experts
Ce robot de trading est conçu pour automatiser les transactions sur les marchés de l’or (XAU) et du Forex. Il analyse les tendances du marché, les corrélations entre actifs et les facteurs macroéconomiques afin d’identifier les meilleurs points d’entrée et de sortie. Son objectif principal est de minimiser les risques et d’optimiser les profits grâce à un rééquilibrage dynamique du portefeuille. Principales fonctionnalités Analyse du marché en temps réel Surveillance continue des prix de l’or e
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experts
Crystal Prop Passer — robot de trading sur l’or (XAU/USD) en 5 minutes, conçu pour réussir les défis des prop firms Crystal Prop Passer est un algorithme de trading intelligent, conçu pour réussir automatiquement les challenges des prop firms comme FTMO, MyForexFunds ou The5ers. Il opère uniquement sur l’or (XAU/USD) avec une stratégie basée sur un graphique en 5 minutes, assurant des entrées rapides et précises. Grâce à une logique adaptative et une gestion stricte des risques, il convient auss
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Experts
Hetzer News Trading est un robot de trading intelligent conçu spécifiquement pour fonctionner lors des publications de nouvelles clés. Il vous permet de planifier vos transactions à l'avance en définissant des intervalles de temps précis pour entrer sur le marché lorsque des données économiques et financières importantes sont publiées. Avantages clés de Hetzer News Trading : Configuration flexible : Définissez votre calendrier de trading à l'avance en fonction du calendrier des nouvelles. Par e
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Indicateurs
The ICT Zone Arrow Indicator is an innovative tool developed based on ICT principles. It provides ease and efficiency in identifying key trading areas in the market. Based on the 'killzone' concept, this indicator provides traders with important support and resistance levels by identifying places where large changes in price direction could potentially occur. The ICT Zone Arrow Indicator provides visual graphical markers that help traders identify trade entry zones with a high probability of s
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Experts
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Experts
The new era of trading automation is here with Nemiga Prop Scalper! Our robot is not just software; it's a powerful tool that takes your trading strategy to new levels of efficiency and effectiveness. Prop Firm Ready. Requirements Trading pairs EURUSD,XAUUSD Timeframe 1H Minimum deposit  $100 Leverage 1:200 Brokers PRO,ECN,LOW Spread Features: Advanced Trading Algorithms: Nemiga Prop Scalper is equipped with cutting-edge algorithms that analyze the market in real-time, forecast trends, an
Krembo Action
Murad Nagiev
Experts
Description: The Krembo Action Trading Robot is an innovative trading assistant designed for those seeking efficient and automated trading in financial markets. Named after the legendary Israeli dessert, this robot combines boldness and reliability, providing traders with a powerful tool to achieve their financial goals. Features: Price Action and RSI Strategies: Krembo Action is based on the effective combination of Price Action and RSI strategies. Analyzing price movements and overbought/overs
Lamar Gray
Murad Nagiev
Experts
MT5 Version   - ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy: Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode: In case of unforeseen circumstances o
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indicateurs
Trend Arrow Reaper   est un indicateur de tendance affichant des signaux d'entrée via des flèches. Il analyse le prix et identifie les retournements potentiels. Caractéristiques principales: Flèches de trading: Flèche bleue vers le haut   – Signal d'achat (long). Flèche jaune vers le bas   – Signal de vente (short). Moins de faux signaux   – Filtre intégré pour plus de précision. Fonctionne sur tous les timeframes   – De M1 à MN. Facile à utiliser   – Pas de réglages complexes. Comment l'utilise
Space Cake
Murad Nagiev
Experts
We present to you a unique offer - an innovative product called   Space Cake   that will change your approach to trading in the market! This product is designed specifically for experienced traders and investors who want to increase their efficiency and reduce risks. Thanks to its unique functions and features, it will become an indispensable assistant in your trading activities. Without martingale, grids, and other high-risk strategies. MT5 Version - Click   Main advantages : 1 - Trade only
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experts
Bienvenue dans le monde du trading avec Trend Candle Pumper – votre allié fiable sur les marchés financiers ! Trend Candle Pumper est un bot de trading intelligent conçu pour ceux qui veulent investir sans être des experts. Comment ça fonctionne : Trend Candle Pumper utilise des algorithmes d’intelligence artificielle avancés pour analyser les tendances des marchés financiers. Mais qu’est-ce qu’une tendance ? En bref, c’est la direction générale dans laquelle évolue le prix d’un actif. Notre bo
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
Experts
Royko Gold Scalper est un robot de trading automatique haute performance conçu pour le marché de l'or, basé sur une stratégie de scalping par cassure sur une unité de temps de 5 minutes. Il est optimisé pour les conditions de marché dynamiques où les prix connaissent de fortes fluctuations, permettant de saisir rapidement des opportunités de trading à court terme. Caractéristiques principales : 5M ICmarkets Set – Cliquez ici Chat – Messages MQL5 Stratégie de cassure : Le robot identifie les nive
Lamarius AI
Murad Nagiev
Experts
Ce bot de trading en scalping est conçu pour un trading hautement précis et efficace, en utilisant l’intelligence artificielle pour identifier les points d’entrée les plus favorables sur le marché. Il intègre une stratégie avancée d’auto-apprentissage, lui permettant de s’adapter aux conditions changeantes du marché et d’ajuster son approche en temps réel. Chaque transaction est protégée par un stop-loss strict, minimisant les pertes potentielles et garantissant un trading à faible risque. Le bo
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Experts
MT4 Version -  ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray   - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy:   Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode:   In case of unforeseen circumstan
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Experts
Nous vous présentons une offre unique - un produit innovant appelé Space Cake qui changera votre approche du trading sur le marché! Ce produit est spécialement conçu pour les traders et investisseurs expérimentés qui souhaitent augmenter leur efficacité et réduire les risques. Grâce à ses fonctions et fonctionnalités uniques, il deviendra un assistant indispensable dans vos activités de trading. Sans martingale, grilles et autres stratégies à haut risque. Version MT4- Cliquez sur Principaux
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indicateurs
Automatic Fibonacci Levels Indicator The Automatic Fibonacci Levels Indicator is an essential tool for traders seeking to incorporate Fibonacci retracement and extension levels into their technical analysis seamlessly. This innovative indicator automatically identifies significant price movements and calculates key Fibonacci levels, providing traders with valuable insights into potential support and resistance areas. Key features: Automatic Calculation : Effortlessly plots Fibonacci levels base
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Indicateurs
Automatic Trendline Indicator The Automatic Trendline Indicator is a powerful tool designed to simplify technical analysis by automatically identifying and drawing trendlines on a price chart. It analyzes price movements to detect key support and resistance levels, plotting ascending and descending trendlines based on historical price action. This indicator helps traders identify market trends, potential breakout points, and reversal areas with minimal effort. Key features: Automatic Detection
Lamar XL
Murad Nagiev
Experts
Lamar XL   is an advanced trading robot designed for automated trading in financial markets. The robot combines highly efficient market analysis algorithms with a unique balance recovery mode (Recovery Bot), making it an ideal tool for traders looking to minimize risks and maximize profits in the long term. Key Features: Recovery Bot Mode : Built-in balance recovery algorithm that automatically adjusts the trading strategy after drawdowns. Helps minimize losses and gradually recover lost balanc
VendoBot
Murad Nagiev
Experts
Robot de Swing Trading Price Action sur Forex en H1 Stratégie Price Action Identification des niveaux clés de support et résistance via les motifs de chandeliers. Détection et confirmation des figures de retournement et de continuation (pin bars, englobantes, inside bars). Trading uniquement sur le comportement du prix, sans indicateurs retardés, pour minimiser les délais de signal. Timeframe Swing (H1) Exécution sur le graphique horaire pour capturer des mouvements de 20 à 100 pips selon la vo
Cobra G
Murad Nagiev
Experts
Cobra G est un robot de trading d’or entièrement automatisé et avancé, conçu pour naviguer avec précision, rapidité et fiabilité dans les complexités du marché de l’or. Destiné aussi bien aux investisseurs novices qu’aux professionnels aguerris, Cobra G s’appuie sur des algorithmes de pointe, une analyse de données en temps réel et des techniques d’apprentissage automatique adaptatif pour identifier et exploiter les inefficacités de prix à court terme ainsi que les tendances à long terme. Fonct
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Experts
US30 NovaBid Scalper est un robot de trading automatisé pour indices, centré sur la spéculation court terme et la réalisation rapide de gains. Il combine : Taille de position dynamique : ajuste le volume selon volatilité et solde, pour une gestion de risque flexible. Stops fixes & adaptatifs : pose immédiatement des niveaux de protection, puis serre le stop pour maximiser les profits. Objectifs clairs : clôture partiellement ou totalement à l’atteinte du but, alliant rendement stable et maîtris
Hyper Volt
Murad Nagiev
Experts
Signal en direct: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt est un système de trading automatisé de nouvelle génération, conçu pour offrir vitesse, stabilité et précision maximales. Il s’adresse aux traders recherchant une exécution avancée, une gestion des risques fiable et des résultats vérifiables. Basé sur un moteur multithread et une analyse de marché en temps réel, Hyper Volt fonctionne de manière fluide sur les principales paires de devises et matières premières. Des algorithmes
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis