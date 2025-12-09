Moving Average Surfer

Moving Average Surfer – Capture précise des tendances pour MT5

Surfez sur les vagues du marché avec Moving Average Surfer, conçu pour les traders recherchant précision, efficacité et gestion automatisée du risque. Cet EA combine l’analyse directionnelle des moyennes mobiles rapides et lentes avec des filtres avancés pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité.

Fonctionnalités clés :

  • Analyse double moyenne mobile : Utilise les signaux MA rapides et lents pour évaluer la direction du marché et améliorer la précision des trades.

  • Filtre RSI intégré : Ajoute une validation du momentum pour éviter les entrées de faible qualité et rester aligné sur la tendance.

  • Gestion dynamique du risque : Pourcentage maximal de risque personnalisable et taille de lot adaptative pour protéger le capital tout en optimisant les positions.

  • Contrôle flexible des trades : Choisissez entre long seulement, short seulement ou les deux.

  • Stops et objectifs basés sur l’ATR : Calcul automatique des niveaux de stop-loss et take-profit pour cohérence et adaptabilité.

  • Support de toutes les périodes : Fonctionne sur n’importe quel timeframe, du scalping aux stratégies swing.

  • Magic Number unique : Chaque instance de l’EA est identifiée de manière unique pour un fonctionnement multi-graphique sûr.

Pourquoi les traders choisissent Moving Average Surfer :
Cet EA est conçu pour les traders souhaitant une solution totalement automatisée et disciplinée, combinant détection de tendance, validation du momentum et contrôle intelligent du risque. Tous les paramètres sont entièrement ajustables pour un système flexible et fiable.

Éliminez les approximations dans le trading et laissez Moving Average Surfer capturer des setups à haute probabilité avec précision et confiance.


