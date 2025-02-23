GOLD EP est un Expert Advisor spécialement conçu pour trader l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M15. Il analyse les mouvements de prix et ouvre, gère et clôture automatiquement les positions en utilisant des niveaux de stop loss et take profit prédéfinis.

Le principe de base du robot est de capter les impulsions de prix à court terme sur des graphiques de 15 minutes de l’or. Lorsqu’un signal de trading apparaît, l’expert place des ordres en tenant compte des paramètres spécifiés pour la gestion du risque (niveaux de stop loss) et les objectifs de profit (take profit). Pour une gestion plus flexible, il peut également utiliser des filtres supplémentaires et des contraintes de temps afin de réduire l’incertitude du marché.

GOLD EP est adapté à la forte volatilité de l’or et peut augmenter ou réduire automatiquement les positions en fonction de l’évolution du marché. Cela permet aux traders de systématiser leur processus de trading et de réduire l’impact émotionnel.

En utilisant GOLD EP, vous bénéficiez de :

Trading Automatisé : Le robot ouvre et clôture les trades de manière autonome selon des règles prédéfinies. Gestion du Risque : Des niveaux de stop loss et take profit intégrés, ainsi que des paramètres flexibles, aident à protéger votre capital. Praticité : Il ne trade que sur des graphiques en 15 minutes, ce qui facilite l’analyse et le suivi des positions. Paramètres Flexibles : Vous pouvez ajuster finement la logique d’entrée et de sortie, ainsi que les restrictions de temps du robot.

Ainsi, GOLD EP convient aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés à la recherche d’une solution efficace pour trader l’or sur l’unité de temps M15.



