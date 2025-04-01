Sira EA est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 utilisant plusieurs stratégies techniques. Il place des ordres en attente (Buy Stop ou Sell Stop) lorsque certaines conditions sont remplies.

Conditions d'entrée

Basé sur :

Valeur du RSI

Moyenne mobile simple (SMA) à 50 périodes

Volume de la bougie

Niveau de prix

Fonctions

Objectif de profit activable (en % ou montant fixe)

Stop Loss désactivé par défaut, activable manuellement

En cas de mouvement contraire, entrée supplémentaire avec lot plus élevé possible (non martingale)

Fermeture automatique à l'atteinte de l'objectif

Calcul automatique du lot en fonction du solde

Heures de trading personnalisables

Option pour désactiver le trading le vendredi

Recommandations

Compatible avec plusieurs paires de devises

Recommandé : EURJPY , timeframe : M30

Solde minimum recommandé : 300 $

Compatibilité

Fichier fourni en format EX5

Aucune utilisation de DLL ou bibliothèques externes

Compatible avec les courtiers MetaTrader 5 à faible spread

Support

Fichier de configuration par défaut disponible dans l’onglet Commentaires

Fichiers supplémentaires sur demande après achat via messages MQL5

Assistance uniquement via les commentaires ou les messages MQL5

FAQ

Puis-je l’utiliser sur plusieurs paires ?

Oui, avec un Magic Number unique par graphique.

Des fichiers de configuration sont-ils fournis ?

Oui, un fichier par défaut est inclus, d’autres sont disponibles sur demande.



