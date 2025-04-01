Sira EA
- Experts
- Aristeidis Gitas
- Version: 1.43
- Mise à jour: 28 avril 2025
- Activations: 15
Sira EA est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 utilisant plusieurs stratégies techniques. Il place des ordres en attente (Buy Stop ou Sell Stop) lorsque certaines conditions sont remplies.
Conditions d'entrée
Basé sur :
-
Valeur du RSI
-
Moyenne mobile simple (SMA) à 50 périodes
-
Volume de la bougie
-
Niveau de prix
Fonctions
-
Objectif de profit activable (en % ou montant fixe)
-
Stop Loss désactivé par défaut, activable manuellement
-
En cas de mouvement contraire, entrée supplémentaire avec lot plus élevé possible (non martingale)
-
Fermeture automatique à l'atteinte de l'objectif
-
Calcul automatique du lot en fonction du solde
-
Heures de trading personnalisables
-
Option pour désactiver le trading le vendredi
Recommandations
-
Compatible avec plusieurs paires de devises
-
Recommandé : EURJPY, timeframe : M30
-
Solde minimum recommandé : 300 $
Compatibilité
-
Fichier fourni en format EX5
-
Aucune utilisation de DLL ou bibliothèques externes
-
Compatible avec les courtiers MetaTrader 5 à faible spread
Support
-
Fichier de configuration par défaut disponible dans l’onglet Commentaires
-
Fichiers supplémentaires sur demande après achat via messages MQL5
-
Assistance uniquement via les commentaires ou les messages MQL5
FAQ
Puis-je l’utiliser sur plusieurs paires ?
Oui, avec un Magic Number unique par graphique.
Des fichiers de configuration sont-ils fournis ?
Oui, un fichier par défaut est inclus, d’autres sont disponibles sur demande.
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note