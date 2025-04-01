Sira EA

Sira EA est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 utilisant plusieurs stratégies techniques. Il place des ordres en attente (Buy Stop ou Sell Stop) lorsque certaines conditions sont remplies.

Conditions d'entrée

Basé sur :

  • Valeur du RSI

  • Moyenne mobile simple (SMA) à 50 périodes

  • Volume de la bougie

  • Niveau de prix

Fonctions

  • Objectif de profit activable (en % ou montant fixe)

  • Stop Loss désactivé par défaut, activable manuellement

  • En cas de mouvement contraire, entrée supplémentaire avec lot plus élevé possible (non martingale)

  • Fermeture automatique à l'atteinte de l'objectif

  • Calcul automatique du lot en fonction du solde

  • Heures de trading personnalisables

  • Option pour désactiver le trading le vendredi

Recommandations

  • Compatible avec plusieurs paires de devises

  • Recommandé : EURJPY, timeframe : M30

  • Solde minimum recommandé : 300 $

Compatibilité

  • Fichier fourni en format EX5

  • Aucune utilisation de DLL ou bibliothèques externes

  • Compatible avec les courtiers MetaTrader 5 à faible spread

Support

  • Fichier de configuration par défaut disponible dans l’onglet Commentaires

  • Fichiers supplémentaires sur demande après achat via messages MQL5

  • Assistance uniquement via les commentaires ou les messages MQL5

FAQ

Puis-je l’utiliser sur plusieurs paires ?
Oui, avec un Magic Number unique par graphique.

Des fichiers de configuration sont-ils fournis ?
Oui, un fichier par défaut est inclus, d’autres sont disponibles sur demande.


Filtrer:
ElisaStef
59
ElisaStef 2025.04.18 06:14 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis