Murrey Math Volume and Market Profile

Murrey Math Volume & Market Profile

Un système complet de trading professionnel en un seul indicateur.

Ce puissant outil combine Murrey Math, Market Profile, Volume Profile et modules Forbex pour fournir une lecture claire du marché.

  • Niveaux Murrey Math & structure du marché
  • Profils journalier / hebdomadaire / mensuel
  • Volume par niveau de prix (HVN/LVN, VAH/VAL, POC)
  • Profils des sessions Asie / Europe / USA
  • Forbex060 & Forbex073
  • Panneau de symboles et boutons intelligents

Analysez le marché comme un professionnel.

