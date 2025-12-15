MATrader QuickScalper – Scalping de précision propulsé par le cœur MATrader

MATrader QuickScalper est un Expert Advisor de scalping développé par Marc Albrecht Trading, construit comme une stratégie indépendante aux côtés du très connu MATrader AI.

Alors que MATrader AI se concentre sur une logique de cycles adaptatifs et des mouvements plus amples, MATrader QuickScalper est conçu pour une exécution rapide, des trades courts et des entrées de scalping propres.

Cet EA porte le nom MATrader parce qu’il repose sur la même philosophie de base : logique testée, conditions réelles de marché, et zéro raccourci.

(Nous avons testé et amélioré nos systèmes MATrader pendant des années avant de les publier sur MQL5. Notre annonce MATrader d’origine a atteint la place #1, puis elle a été supprimée et remise en ligne, ce qui a réinitialisé les avis et le classement. Si tu veux nous aider à remonter, un avis après un vrai test est toujours apprécié.)

Setup optimisé : Symbole et timeframe définis dans les paramètres (le scalping dépend des conditions)

Compte recommandé : Compte Cent RoboForex avec possibilité de trader 0.0001 lot

Pourquoi MATrader QuickScalper ?

MATrader QuickScalper est fait pour les traders qui préfèrent :

Des cycles courts plutôt qu’une exposition longue

Une logique de scalping propre sans sur-trading aléatoire

Une discipline d’exécution stricte

Une gestion intelligente des lots sur comptes cent

Ce n’est ni une copie de MATrader AI, ni une version simplifiée. C’est une stratégie différente, pensée pour compléter l’écosystème MATrader.

Setup critique pour un fonctionnement correct Pour que MATrader QuickScalper se comporte exactement comme prévu, la configuration suivante est nécessaire : [1] Broker & type de compte : MATrader QuickScalper est optimisé spécifiquement pour les comptes Cent RoboForex. Chaque broker utilise des spreads, des modèles d’exécution et des flux de prix différents. Cela impacte directement les stratégies de scalping. [2] Utilise le code "KXTL" : Lors de l’ouverture de ton compte Cent RoboForex, saisis le code "KXTL". Cela débloque des conditions essentielles : • Possibilité de trader dès 0.0001 lot au lieu de 0.01 • Spreads plus bas grâce à notre partenariat VIP exclusif • Structure de coûts adaptée aux stratégies de scalping [3] Pourquoi c’est important : MATrader QuickScalp a été calibré et testé sous conditions RoboForex + KXTL. Changer ces conditions, c’est changer l’environnement de la stratégie. [4] Politique de support : Le support est fourni uniquement pour les setups qui respectent les conditions recommandées.

Avantages d’être membre de la communauté KXTL Marc Albrecht Trading



• Trader 0.0001 lot sur comptes Cent

• Spreads réduits via notre partenariat VIP avec RoboForex

• Programmes de cashback (selon le broker)

• Accès VPS gratuit (conditions applicables)

• Accès à des outils et signaux exclusifs de la communauté



Avantage communauté :

Les membres KXTL reçoivent l’accès à tous nos Expert Advisors sans coût supplémentaire, y compris MATrader QuickScalp.

Cela représente une économie allant jusqu’à 299$ comparé à l’achat de chaque EA séparément.

MATrader QuickScalper est listé sur MQL5 comme un produit autonome. Dans la communauté KXTL, il fait partie de l’écosystème complet.

Paramètres de l’EA (explication)

MATrader QuickScalper fonctionne avec les réglages par défaut et ne nécessite pas d’optimisation. Les utilisateurs avancés peuvent affiner le comportement via les paramètres disponibles.

MATScalper – Interrupteur principal pour activer/désactiver la logique de scalping

– Interrupteur principal pour activer/désactiver la logique de scalping USEnewsFilter – Protection interne contre les conditions instables

Money Management

MM – Active le calcul de lots basé sur le solde

– Active le calcul de lots basé sur le solde Lots – Lot fixe ou valeur de base pour l’adaptation

– Lot fixe ou valeur de base pour l’adaptation LotExponent – Contrôle l’augmentation des lots lorsque des positions supplémentaires sont utilisées

– Contrôle l’augmentation des lots lorsque des positions supplémentaires sont utilisées MaxLots – Limite de sécurité (exposition maximale)

Profit & gestion des trades

TakeProfit – Logique principale des objectifs de profit

– Logique principale des objectifs de profit UseEquityStop – Couche de protection basée sur l’equity

– Couche de protection basée sur l’equity TotalEquityRisk – Définit comment l’EA gère des cycles plus profonds

Trailing avancé

HiLo Trailing (principal et recommandé)

Engines 15 et 16 optionnels pour utilisateurs expérimentés

Protection week-end

Logique de fermeture le vendredi

Démarrage retardé le lundi

Comment démarrer

[1] Ouvre un compte Cent RoboForex avec le code KXTL

[2] Attache MATrader QuickScalper au symbole/timeframe recommandé

[3] Utilise les réglages par défaut ou ajuste avec prudence

Mot de la fin

MATrader QuickScalper est conçu pour les traders qui aiment la précision, la structure et une exécution propre.

Zéro raccourci. Zéro gimmick.

Juste une stratégie de scalping concentrée, construite pour des conditions réelles.

Si tu fais déjà confiance à MATrader, MATrader QuickScalper te semblera familier — juste plus rapide.

Merci à chaque trader qui prend le temps de tester notre travail sérieusement et de laisser un avis.

Visiter Marc Albrecht Trading sur MQL5