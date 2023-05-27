Trend Catcher with Alert

Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) :

La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance au risque. L’indicateur aide à identifier les tendances, signale les retournements potentiels, sert de mécanisme de trailing stop et fournit des alertes en temps réel pour des réactions rapides au marché.

Fonctionnalités :

Identification des tendances : Indique les tendances haussières et baissières.

Retournements de tendance : Alerte en cas de changement de couleur des bougies, de haussière à baissière et inversement.

Alertes en temps réel : Génère des alertes lors de l’identification d’une nouvelle tendance.

Recommandations :

Paires de devises : EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Unité de temps : M5, M10, M15, M30, H1.

Type de compte : Tout compte ECN ou compte à faible spread.



