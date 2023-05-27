Trend Catcher with Alert

4.7

Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) :

💡 Contactez-moi dès maintenant pour obtenir les meilleurs réglages et un CADEAU GRATUIT 🎁

La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance au risque. L’indicateur aide à identifier les tendances, signale les retournements potentiels, sert de mécanisme de trailing stop et fournit des alertes en temps réel pour des réactions rapides au marché.

Fonctionnalités :

Identification des tendances : Indique les tendances haussières et baissières.
Retournements de tendance : Alerte en cas de changement de couleur des bougies, de haussière à baissière et inversement.
Alertes en temps réel : Génère des alertes lors de l’identification d’une nouvelle tendance.

Recommandations :

Paires de devises : EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
Unité de temps : M5, M10, M15, M30, H1.
Type de compte : Tout compte ECN ou compte à faible spread.


Avis 116
IgorVit
16
IgorVit 2025.10.06 12:33 
 

Thank you. This is a very useful and helpful indicator. But could you please post version 2.5 of the indicator?

sam0709
98
sam0709 2025.09.18 10:48 
 

Заслуживает внимания! Пока еще не закончил тестирования.

Tony Gregg
816
Tony Gregg 2025.08.06 14:20 
 

Nice Indicator!!

Produits recommandés
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indicateurs
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Indicateurs
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark zones of control — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters It shows yo
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Experts
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicateurs
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicateurs
Vue d’ensemble de l’indicateur Aroon Classic L’indicateur Aroon Classic est un outil technique qui identifie quantitativement l’apparition et la persistance des tendances sur un graphique. Il utilise deux lignes — « Aroon Up » et « Aroon Down » — pour afficher la force de la tendance et les points de retournement dans une plage de 0 à 100. Une valeur élevée de Aroon Up indique une forte tendance haussière, tandis qu’une valeur élevée de Aroon Down indique une forte tendance baissière. Principale
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicateurs
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicateurs
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicateurs
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicateurs
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicateurs
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicateurs
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Utilitaires
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.92 (26)
Indicateurs
Les Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande : L'indicateur "Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande" est un outil sophistiqué basé sur les concepts de l'argent intelligent, fondamental pour l'analyse technique sur le marché du Forex. Il se concentre sur l'identification des zones d'offre et de demande, des zones cruciales où les traders institutionnels laissent des empreintes significatives. La zone d'offre, indiquant les ordres de vente, et la zone de demande, indiquant les ordres d'achat, aident l
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicateurs
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicateurs
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Experts
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Easy RSI divergences
Carlos Mendez Sanchez
Indicateurs
Easy RSI Divergences – Unlock Professional-Level Divergence Trading Easy RSI Divergences is a cutting-edge indicator for MetaTrader 4, crafted for traders who want to gain a competitive edge by accurately identifying RSI (Relative Strength Index) divergences in real time. Whether you are a beginner or a professional, this tool transforms complex market signals into clear, actionable insights. The indicator automatically detects both classic divergences (indicating potential trend reversals) a
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (144)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (65)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (5)
Indicateurs
The price is indicated only for the first   30 copies , ( 8 copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Pips Generator
Oleg Rodin
4.56 (9)
Indicateurs
Apollo Pips Generator est l'indicateur qui fournit des signaux dans le sens de la tendance. L'indicateur fournit plusieurs points d'entrée afin que vous puissiez toujours trouver une opportunité de trading pour en tirer profit. Faites attention aux captures d'écran. Les captures d'écran montrent l'outil Pips Generator en combinaison avec mon autre outil qui est représenté par le canal avec des signaux en étoile qui indiquent les hauts et les bas. Cette combinaison vous offre plusieurs façons d'a
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicateurs
Gold Trend   - il s'agit d'un bon indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse le mouvement du prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Les meilleurs signaux de l'indicateur: - Pour la VENTE = histogramme rouge + pointeur SHORT rouge + flèche de signalisation jaune dans la même direction + flèche rouge indiquant la direction de la tendance. - Pour l'ACHETER = histogramme bleu + pointeur LONG bleu + flèche de signalisation aqua dans l
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Indicateurs
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal
Ziggy Janssen
4.71 (150)
Indicateurs
Version MT5 disponible ici : https://www.mql5.com/en/market/product/50255 Chaîne et groupe Telegram : https://t.me/bluedigitsfx Accès au groupe VIP : Envoyez une preuve de paiement dans notre boîte de réception Broker recommandé : https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal — Oscillateur Mixte Puissant pour une Détection Précise des Renversements de Marché BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal est un oscillateur composite combinant plusieurs signaux d’indicat
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Plus de l'auteur
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.61 (132)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : Contactez-moi dès maintenant pour obtenir les meilleurs réglages et un CADEAU GRATUIT La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction d
FREE
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.64 (42)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.66 (99)
Indicateurs
Les Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande : L'indicateur "Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande" est un outil sophistiqué basé sur les concepts de l'argent intelligent, fondamental pour l'analyse technique sur le marché du Forex. Il se concentre sur l'identification des zones d'offre et de demande, des zones cruciales où les traders institutionnels laissent des empreintes significatives. La zone d'offre, indiquant les ordres de vente, et la zone de demande, indiquant les ordres d'achat, aident l
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Utilitaires
Outil de Position de Trading et de Backtesting : L'outil de Position de Trading et de Backtesting, également connu sous le nom d'Outil de Ratio Risque/Récompense, est un indicateur complet et innovant conçu pour améliorer votre analyse technique et vos stratégies de trading. L'outil de Risque est une solution complète et conviviale pour une gestion efficace du risque dans le trading forex. Avec la possibilité de prévisualiser les positions de trading, y compris le prix d'entrée, le stop-loss (
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Indicateurs
Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance : Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance est un outil avancé conçu pour améliorer l'analyse technique dans le trading. Doté de niveaux dynamiques de support et de résistance, il s'adapte en temps réel à mesure que de nouveaux points clés se dévoilent sur le graphique, offrant ainsi une analyse dynamique et réactive. Sa capacité unique à plusieurs échelles de temps permet aux utilisateurs d'afficher des niveaux de support et
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.76 (46)
Indicateurs
L'indicateur de temps des sessions de trading : L'indicateur de temps des sessions de trading est un puissant outil d'analyse technique conçu pour améliorer votre compréhension des différentes sessions de trading sur le marché des changes. Cet indicateur intégré de manière transparente fournit des informations cruciales sur les heures d'ouverture et de clôture des principales sessions, notamment Tokyo, Londres et New York. Avec l'ajustement automatique du fuseau horaire, il s'adresse aux trade
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.92 (26)
Indicateurs
Les Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande : L'indicateur "Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande" est un outil sophistiqué basé sur les concepts de l'argent intelligent, fondamental pour l'analyse technique sur le marché du Forex. Il se concentre sur l'identification des zones d'offre et de demande, des zones cruciales où les traders institutionnels laissent des empreintes significatives. La zone d'offre, indiquant les ordres de vente, et la zone de demande, indiquant les ordres d'achat, aident l
FREE
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.2 (5)
Utilitaires
Smart Trading Copilot :   C'est un assistant de trading intelligent qui vous aidera à gérer vos opérations quotidiennes. Le Smart Trading Copilot est équipé d'un panneau de trading convivial, avec un design moderne et utilisant une technologie de pointe. Le Smart Trading Copilot offre un large éventail de fonctionnalités : 1. Support de gestion des risques : Il calcule automatiquement la taille de lot appropriée en fonction du pourcentage de risque spécifié et du stop loss, aidant ainsi les t
FREE
Range Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (3)
Indicateurs
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicateurs
Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance : Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance est un outil avancé conçu pour améliorer l'analyse technique dans le trading. Doté de niveaux dynamiques de support et de résistance, il s'adapte en temps réel à mesure que de nouveaux points clés se dévoilent sur le graphique, offrant ainsi une analyse dynamique et réactive. Sa capacité unique à plusieurs échelles de temps permet aux utilisateurs d'afficher des niveaux de support et
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicateurs
L'indicateur de temps des sessions de trading : L'indicateur de temps des sessions de trading est un puissant outil d'analyse technique conçu pour améliorer votre compréhension des différentes sessions de trading sur le marché des changes. Cet indicateur intégré de manière transparente fournit des informations cruciales sur les heures d'ouverture et de clôture des principales sessions, notamment Tokyo, Londres et New York. Avec l'ajustement automatique du fuseau horaire, il s'adresse aux trade
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilitaires
Outil de Position de Trading et de Backtesting : L'outil de Position de Trading et de Backtesting, également connu sous le nom d'Outil de Ratio Risque/Récompense, est un indicateur complet et innovant conçu pour améliorer votre analyse technique et vos stratégies de trading. L'outil de Risque est une solution complète et conviviale pour une gestion efficace du risque dans le trading forex. Avec la possibilité de prévisualiser les positions de trading, y compris le prix d'entrée, le stop-loss (
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.38 (16)
Experts
Le Smart Universal Expert Advisor est un expert advisor conçu pour vous aider dans votre expérience de trading en s'intégrant parfaitement à tout indicateur personnalisé fournissant des tampons d'achat et de vente. Avec son adaptabilité inégalée, cet expert vous permet de tirer pleinement parti de vos indicateurs personnalisés et d'exécuter des transactions avec précision et contrôle. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Nous avons ajouté le Trend Breakout Catcher en tant qu'i
Smart Support and Resistance Trading System MT5
Issam Kassas
3.75 (4)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repainting, non redrawing et non lagging, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Le "Système de Trading de Support et Résistance Intelligent" est un indicateur avancé conçu pour les traders novices et expérimentés. Il permet aux traders de bénéficier de précision et de confiance sur le marché du forex. Ce système complet combine plus de 7 strat
AI Trend Pro Max
Issam Kassas
3 (1)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading ne repinte pas, ne redessine pas et n'a pas de retard, ce qui le rend idéal tant pour le trading manuel que pour le trading algorithmique. Le manuel utilisateur, les préréglages et le support en ligne sont inclus. AI Trend Pro Max est un système de trading sophistiqué tout-en-un, conçu pour les traders à la recherche de précision, de puissance et de simplicité. Basé sur des années de développement à travers des indicateurs préc
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicateurs
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Outil complet pour l'analyse de tendance multi-timeframes et l'exécution des trades MENA TREND INDICATOR & SCANNER est une solution de trading conçue pour simplifier l'analyse du marché grâce à une approche visuelle et structurée permettant d'identifier les tendances et d'exécuter des trades. Cet outil intègre la détection en temps réel des tendances, l'analyse sur plusieurs timeframes et le suivi de la performance des opérations , ce qui en fait un instrument poly
Smart Support and Resistance Trading System
Issam Kassas
5 (2)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repainting, non redrawing et non lagging, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Le "Système de Trading de Support et Résistance Intelligent" est un indicateur avancé conçu pour les traders novices et expérimentés. Il permet aux traders de bénéficier de précision et de confiance sur le marché du forex. Ce système complet combine plus de 7 strat
AI Trend Pro Max MT4
Issam Kassas
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading ne repinte pas, ne redessine pas et n'a pas de retard, ce qui le rend idéal tant pour le trading manuel que pour le trading algorithmique. Le manuel utilisateur, les préréglages et le support en ligne sont inclus. AI Trend Pro Max est un système de trading sophistiqué tout-en-un, conçu pour les traders à la recherche de précision, de puissance et de simplicité. Basé sur des années de développement à travers des indicateurs préc
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
Le Smart Universal Expert Advisor est un expert advisor conçu pour vous aider dans votre expérience de trading en s'intégrant parfaitement à tout indicateur personnalisé fournissant des tampons d'achat et de vente. Avec son adaptabilité inégalée, cet expert vous permet de tirer pleinement parti de vos indicateurs personnalisés et d'exécuter des transactions avec précision et contrôle. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Nous avons ajouté le Trend Breakout Catcher en tant qu'ind
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilitaires
Smart Trading Copilot :   C'est un assistant de trading intelligent qui vous aidera à gérer vos opérations quotidiennes. Le Smart Trading Copilot est équipé d'un panneau de trading convivial, avec un design moderne et utilisant une technologie de pointe. Le Smart Trading Copilot offre un large éventail de fonctionnalités : 1. Support de gestion des risques : Il calcule automatiquement la taille de lot appropriée en fonction du pourcentage de risque spécifié et du stop loss, aidant ainsi les t
FREE
Trend Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicateurs
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
Trend Breakout Catcher
Issam Kassas
5 (1)
Indicateurs
Description:  First of all Its worth emphasizing here that the Trend Breakout Catcher is  Non-Repainting,  Non-Redrawing    and  Non-Lagging  Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading. The Trend Breakout Catcher Indicator employs a sophisticated algorithm designed to predict trends early and generate timely Buy and Sell signals at the onset of a breakout. Utilizing a smart calculation based on numerous elements, the indicator forms a robust and redundant system to detec
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicateurs
MENA TREND INDICATOR & SCANNER Outil complet pour l'analyse de tendance multi-timeframes et l'exécution des trades MENA TREND INDICATOR & SCANNER est une solution de trading conçue pour simplifier l'analyse du marché grâce à une approche visuelle et structurée permettant d'identifier les tendances et d'exécuter des trades. Cet outil intègre la détection en temps réel des tendances, l'analyse sur plusieurs timeframes et le suivi de la performance des opérations , ce qui en fait un instrument poly
Range Breakout Catcher MT5
Issam Kassas
Indicateurs
Description:  The Range Breakout Catcher Indicator is a powerful tool known for its non-repainting, non-redrawing, and non-lagging capabilities, making it suitable for both manual and robot trading. This indicator utilizes a smart algorithm to calculate ranges and generate early signals for Buy and Sell positions at the breakout of these ranges, facilitating the capture of trends during ranging consolidations. The range calculation involves a comprehensive system based on various elements, prov
Filtrer:
IgorVit
16
IgorVit 2025.10.06 12:33 
 

Thank you. This is a very useful and helpful indicator. But could you please post version 2.5 of the indicator?

sam0709
98
sam0709 2025.09.18 10:48 
 

Заслуживает внимания! Пока еще не закончил тестирования.

Tony Gregg
816
Tony Gregg 2025.08.06 14:20 
 

Nice Indicator!!

Tomoko I
18
Tomoko I 2025.07.16 02:44 
 

It is an excellent indicator that can be useful if you take into account the multi-timeframe.

13235010165
74
13235010165 2025.06.09 13:04 
 

ussful

Serraphiine
108
Serraphiine 2025.05.29 21:48 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Victor Ziborov
3861
Victor Ziborov 2025.05.15 18:58 
 

Может быть я наивный. Но пока этот индикатор выглядит убедительно. Как он поможет мне в моей торговле, покажет время.

skanou3612
14
skanou3612 2025.04.25 11:34 
 

意外と良いのかも

Hendrikus Pelgrim
1202
Hendrikus Pelgrim 2025.03.17 18:38 
 

Good, thanks

Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:19 
 

Simple and easy indicator to use

lgm77312197
25
lgm77312197 2025.02.14 06:39 
 

ABSOLUTELY A BRILLIANT TOOL!!!

MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA
548
MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA 2025.02.06 13:22 
 

Solo puedo agradecer a la gente que deja las cosas gratuitas....pero nadie deja un extracto de una cuenta real, sosteniendo resultados.

Moegamat Luqmaan Titus
1346
Moegamat Luqmaan Titus 2025.01.22 18:58 
 

Very simple, straight foward and reliable

Antonius Loubser
807
Antonius Loubser 2025.01.15 09:38 
 

ABSOLUTELY A BRILLIANT TOOL!!!

Jules Franklin
601
Jules Franklin 2025.01.12 12:28 
 

Good indicator!

dimass322
16
dimass322 2025.01.08 12:15 
 

На 15 м тоже неплохо показывает

akeks-
84
akeks- 2025.01.02 13:29 
 

Класс

tully.36
144
tully.36 2024.12.31 05:52 
 

Thanks for indicator looks good

Roro
65
Roro 2024.12.27 20:35 
 

Thank you a million times and I am grateful for this indicator. I can't believe this trend catcher indicator with MT4 is free. 90%-win rate pop up signal alert with US30 guys. It does not send alert with other currencies, but it still shows the buy and sell signals on the chart.

Li Chun Quan
126
Li Chun Quan 2024.12.15 05:45 
 

很不错，非常优秀的指标。我正在使用，要是能有源码学习就更加好了

123456
Répondre à l'avis