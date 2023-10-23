Supply and Demand Order Blocks

Les Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande :

L'indicateur "Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande" est un outil sophistiqué basé sur les concepts de l'argent intelligent, fondamental pour l'analyse technique sur le marché du Forex. Il se concentre sur l'identification des zones d'offre et de demande, des zones cruciales où les traders institutionnels laissent des empreintes significatives. La zone d'offre, indiquant les ordres de vente, et la zone de demande, indiquant les ordres d'achat, aident les traders à anticiper les retournements potentiels ou les ralentissements dans les mouvements de prix. Cet indicateur utilise un algorithme astucieux qui combine les composantes de Rupture de Structure (BoS) et d'Écart de Valeur Juste (FVG). BoS détecte les perturbations sur le marché, en pointant les blocs d'ordres potentiels, tandis que FVG prend en compte les écarts de valeur juste pour améliorer la précision. L'outil fournit une représentation visuelle de ces conditions, aidant les traders dans leur prise de décision en mettant en évidence les blocs d'ordres potentiels et en offrant des informations sur la dynamique du marché et les points de retournement. Son design convivial le rend accessible aux traders de différents niveaux d'expertise technique, offrant une solution complète pour une analyse avancée.

Caractéristiques :

- Concepts de l'argent intelligent : Basé sur les stratégies de trading institutionnelles.
- Zones d'Offre et de Demande : Identifie les blocs d'ordres de vente et d'achat.
- Types de dessin de blocs d'ordres personnalisés.
- Sophistication de l'algorithme : BoS détecte les perturbations sur le marché, FVG prend en compte les écarts de valeur juste.
- Représentation visuelle : Met en évidence les blocs d'ordres potentiels sur les graphiques.
- Convivialité : Accessible à différents niveaux d'expertise.
- Analyse complète : Intègre BoS et FVG pour des perspectives.
- Décision éclairée : Aide à anticiper les retournements et les ralentissements.
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:07 
 

Very good！

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.19 22:52 
 

Excelente indicador. La verdad es que me resulta muy util para identificar las zonas de order blocks, Gracias por su trabajo.

Vishnuteja Ganapati
71
Vishnuteja Ganapati 2025.10.11 07:52 
 

good one

