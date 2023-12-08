KT Gold Nexus EA MT4
- Experts
- KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- Version: 2.0
- Mise à jour: 30 novembre 2024
- Activations: 10
Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la direction longue (achat).
Le trading est un parcours qui demande de la patience, car tous les systèmes traversent des hauts et des bas. Pour avoir une compréhension claire et réaliste de ses performances, il est conseillé de l'utiliser pendant au moins un an.
Cet EA exploite notre module d'apprentissage automatique propriétaire, intégrant de manière fluide plusieurs indicateurs techniques, y compris Laguerre, ATR, RSI lissé, DPO, CCI et AO, afin de construire une stratégie de trading performante. Lorsqu'une opportunité de trading se présente, il divise stratégiquement la position en 10 ordres distincts, gérant chacun indépendamment pour optimiser l'exécution des transactions et s'adapter aux dynamiques du marché.
Cet EA est optimisé et mis à jour chaque année pour rester en phase avec l'évolution du marché et du sentiment des investisseurs.
Application
- Symbole : XAUUSD (Or).
- Unité de temps : 4 heures
- Direction : Uniquement en achat (ordres longs).
- Dépôt minimum : 1200 $
- Backtest : De 2007 à aujourd'hui.
- Type de compte : Tous types
- Broker : Vous êtes libre de choisir n'importe quel courtier, car cet EA ne dépend d'aucune condition de courtage spécifique.
Caractéristiques
- L'EA n'utilise aucune méthodologie risquée comme le grid, le hedging, le martingale, le lissage, etc.
- Chaque transaction est protégée par un stop-loss et un take-profit cachés intégrés.
- L'EA ne nécessite aucun fichier de configuration spécial. Les paramètres par défaut sont déjà optimisés en fonction des conditions actuelles du marché.
- Les positions de trading sont clôturées le vendredi soir afin d'éviter le risque de gaps ou de pics le week-end.
- Paramètres simples, faciles à utiliser et à comprendre.
Le KT Gold Nexus EA évite les stratégies à haut risque telles que le trading en grille, le hedging ou la martingale pour masquer les pertes. Au lieu de cela, il adopte une approche disciplinée et transparente, reconnaissant que le trading implique naturellement des gains et des pertes. La clé du succès à long terme réside dans le maintien d'un profit moyen supérieur à la perte moyenne, garantissant ainsi une croissance durable sur une période prolongée.
A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)