KT Gold Nexus EA MT4

Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la direction longue (achat).

Le trading est un parcours qui demande de la patience, car tous les systèmes traversent des hauts et des bas. Pour avoir une compréhension claire et réaliste de ses performances, il est conseillé de l'utiliser pendant au moins un an.

Cet EA exploite notre module d'apprentissage automatique propriétaire, intégrant de manière fluide plusieurs indicateurs techniques, y compris Laguerre, ATR, RSI lissé, DPO, CCI et AO, afin de construire une stratégie de trading performante. Lorsqu'une opportunité de trading se présente, il divise stratégiquement la position en 10 ordres distincts, gérant chacun indépendamment pour optimiser l'exécution des transactions et s'adapter aux dynamiques du marché.

Cet EA est optimisé et mis à jour chaque année pour rester en phase avec l'évolution du marché et du sentiment des investisseurs.

Application