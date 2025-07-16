Reef Scalper est un EA de scalping agressif.

Il utilise principalement les bandes de Bollinger et l'indicateur Parabolic SAR, qui détecte rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Sa méthode de recouvrement repose sur une grille avec martingale en option, et peut ouvrir jusqu’à 15 positions en recouvrement avec multiplicateur de lots. Avec compteur de ticks, le bot n’est pas sensible au spread. Prise de bénéfices rapide, avec recherche de gain net de préférence (donc clôture de positions en perte et en gain lorsque le total combiné est positif).

Il est compatible FIFO (pour les brokers des États-Unis).

Veuillez noter qu’il est recommandé d’arrêter l’EA avant les grosses annonces.

Il est livré avec des paramètres pour plusieurs paires (XAUUSD, BTC), et il peut être adapté à encore plus de paires (forex et indices). Capital minimum recommandé : 1000 $/paire.

Le guide de configuration est disponible ici. Vous y trouverez l'URL à utiliser pour la clé API, les sets et d'autres outils que nous recommandons (filtre d'annonces et indicateur de drawdown).

Vous avez besoin d'un bon VPS?

