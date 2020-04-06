XBot Quantum IQ7

Salut, cher trader !

Ce n'est pas une simple promotion. C'est un accès privilégié à l'expérience de quelqu'un qui a partagé votre quotidien. Nous ne nous contentons pas de vous proposer un produit : nous vous offrons les clés d'un avenir de trading plus performant et plus intelligent.

Only 5% of our arsenal is public.

Oui, ce n'est qu'un aperçu de ce que nous avons créé. Mais même cet aperçu suffit à changer la donne.

Jusqu'à 95 % de réduction sur EA_Quantum_IQ7 TOUT-en-UN

Ce n'est pas un EA ordinaire. C'est un outil de précision conçu pour les traders qui en ont assez des faux signaux et qui veulent un contrôle réel et intelligent.

Durée limitée. Quota limité.

Une fois que c'est parti, c'est parti pour toujours. Et rater cette occasion serait une grave erreur.

Original Product – MT4

Jusqu'à 95 % de réduction – EA_Quantum_IQ7 TOUT-en-UN

Rater cette opportunité serait une grave erreur.

Pourquoi?

  • Vous ne trouverez ce produit nulle part ailleurs.
  • Pas de faux signaux
  • Aucune histoire manipulée
  • Marketing EA sans artifices

Nous ne vous demandons pas de croire immédiatement.

Mettez notre engagement à l'épreuve grâce au produit original et à la version d'essai de 7 jours.


Pourquoi EA_Quantum_IQ7 est-il si spécial ?

Conçu pour les traders visionnaires

Oubliez les tests de validation truqués et les promesses en l'air. Ceci s'adresse à ceux qui veulent comprendre le marché et le dominer avec lucidité.

3 fonctions essentielles qui redéfinissent le trading :

  1. Tableau de bord Ai Mastermind – Signaux en temps réel et informations techniques provenant d'un cerveau algorithmique intelligent.
  2. Panneau de trading pratique – Le trading manuel simplifié grâce à la fonction glisser-déposer.
  3. EA-AutoRobot – Trading automatisé qui imite avec précision le comportement de plusieurs paires.

Apprenez en négociant

Chaque fonctionnalité est accompagnée d'un tutoriel. Vous n'utilisez pas simplement un outil, vous en acquérez la maîtrise.

Testez avant de faire confiance

Nous croyons en la transparence. Essayez-le gratuitement pendant 7 jours.

Il suffit de saisir ID_Code = DEMO-101 dans le menu principal pour débloquer la version complète.

Free 7-Day Testdrive – MT4

Comment commencer

  1. Téléchargez la démo gratuite
  2. Dans le menu principal, saisissez : ID_Code = DEMO-101
  3. L'algorithme s'active et toutes les fonctionnalités sont débloquées.

Résumé du procès

Ai Mastermind > Aide les débutants à prédire les marchés en une semaine | > Signaux en temps réel + assistance technique

Panneau de trading > Environnement de trading manuel plus intelligent | > Trading manuel par glisser-déposer

EA-AutoRobot > Test de rétroaction pour trouver la meilleure paire |

Utilisation et paramètres

• Maître de l'IA → laissez-le tourner

• Panneau de trading → stop l   oop à H4

• EA-AutoRobot → test rétrospectif → ajustement → test en conditions réelles

Avec Predator IQ7, vous ne vous contentez pas d'essayer un EA ; vous apprenez à comprendre le marché intelligemment.

Les contributeurs avisés sont récompensés. Rejoignez la communauté BATIK et devenez un contributeur 5 étoiles.

Un message de votre allié BATIK :

Ce n'est qu'une infime partie de ce que nous avons bâti en coulisses. Mais si vous êtes un trader aguerri, vous en reconnaîtrez la valeur.

N'attendez pas que la porte se ferme.

Ne laissez pas les autres prendre les devants pendant que vous hésitez.

Rejoignez la communauté BATIK.

Soyez le trader qui agit quand il le faut.

Des occasions comme celle-ci ne se présentent pas deux fois.

Avantages

  • Transparence – Testez avant d'acheter
  • Vidéos pédagogiques – Tutoriels complets
  • Pratique – Expérience concrète, pas seulement théorie

Attention : Pour les membres de CyberBot, lors de l’utilisation de « ThinkBot IQ7 » pour le trading réel, optimisez vos décisions grâce à l’expérience et à la reconnaissance des schémas des paires majeures. Les fondamentaux et la psychologie du trading issus de GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai et Google AI Gemini vous aident à prendre des décisions éclairées. --- En cas d’interférences ou de dysfonctionnement du programme, veuillez vérifier que votre plateforme MetaTrader a bien effectué les vérifications suivantes :

IMPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK  [ livestream Now 24/7 =  https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]

Note finale

EA AutoRobot est conçu avec une précision extrême pour reconnaître et s'adapter aux caractéristiques comportementales de la plupart des actifs cotés sur les marchés Forex et dérivés. Sa véritable singularité réside dans sa flexibilité : il fonctionne indépendamment de toute paire de devises ou unité de temps spécifique. Ceci ouvre de vastes possibilités pour vos propres recherches et optimisations, vous permettant d'explorer et d'identifier les combinaisons de trading les plus rentables.

Nous vous encourageons à consacrer du temps à   backtesting   Utilisez le testeur de stratégie sur différentes paires et unités de temps pour découvrir votre configuration idéale. Pour commencer, nous recommandons :   EURUSD sur l'unité de temps H1 .

La bonne nouvelle, c'est que nous proposons également un   version gratuite   qui reproduit le produit original, disponible sur : Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST | Modules complémentaires gratuits :   Oscillateur IQ7   et Ai Ribbon IQ7

Si vous attendiez un véritable   système de trading de nouvelle génération , amélioré avec   Maître de l'IA   En agissant comme votre consultant personnel 24h/24 et 7j/7, il est temps d'agir. Les bénéfices que vous en retirerez dépasseront largement votre investissement.


