XBot Quantum IQ7

Salut, cher trader !
Ce n'est pas une simple promotion. C'est un accès privilégié à l'expérience de quelqu'un qui a partagé votre quotidien. Nous ne nous contentons pas de vous proposer un produit : nous vous offrons les clés d'un avenir de trading plus performant et plus intelligent.
Only 5% of our arsenal is public.
Oui, ce n'est qu'un aperçu de ce que nous avons créé. Mais même cet aperçu suffit à changer la donne.
Jusqu'à 95 % de réduction sur EA_Quantum_IQ7 TOUT-en-UN
Ce n'est pas un EA ordinaire. C'est un outil de précision conçu pour les traders qui en ont assez des faux signaux et qui veulent un contrôle réel et intelligent.
Durée limitée. Quota limité.
Une fois que c'est parti, c'est parti pour toujours. Et rater cette occasion serait une grave erreur.
Pourquoi?
- Vous ne trouverez ce produit nulle part ailleurs.
- Pas de faux signaux
- Aucune histoire manipulée
- Marketing EA sans artifices
Nous ne vous demandons pas de croire immédiatement.
Mettez notre engagement à l'épreuve grâce au produit original et à la version d'essai de 7 jours.
Pourquoi EA_Quantum_IQ7 est-il si spécial ?
Conçu pour les traders visionnaires
Oubliez les tests de validation truqués et les promesses en l'air. Ceci s'adresse à ceux qui veulent comprendre le marché et le dominer avec lucidité.
3 fonctions essentielles qui redéfinissent le trading :
- Tableau de bord Ai Mastermind – Signaux en temps réel et informations techniques provenant d'un cerveau algorithmique intelligent.
- Panneau de trading pratique – Le trading manuel simplifié grâce à la fonction glisser-déposer.
- EA-AutoRobot – Trading automatisé qui imite avec précision le comportement de plusieurs paires.
Apprenez en négociant
Chaque fonctionnalité est accompagnée d'un tutoriel. Vous n'utilisez pas simplement un outil, vous en acquérez la maîtrise.
Testez avant de faire confiance
Nous croyons en la transparence. Essayez-le gratuitement pendant 7 jours.
Il suffit de saisir ID_Code = DEMO-101 dans le menu principal pour débloquer la version complète.
Comment commencer
- Téléchargez la démo gratuite
- Dans le menu principal, saisissez : ID_Code = DEMO-101
- L'algorithme s'active et toutes les fonctionnalités sont débloquées.
Résumé du procès
Ai Mastermind > Aide les débutants à prédire les marchés en une semaine | > Signaux en temps réel + assistance technique
Panneau de trading > Environnement de trading manuel plus intelligent | > Trading manuel par glisser-déposer
EA-AutoRobot > Test de rétroaction pour trouver la meilleure paire |
Utilisation et paramètres
• Maître de l'IA → laissez-le tourner
• Panneau de trading → stop l oop à H4
• EA-AutoRobot → test rétrospectif → ajustement → test en conditions réelles
Avec Predator IQ7, vous ne vous contentez pas d'essayer un EA ; vous apprenez à comprendre le marché intelligemment.
Les contributeurs avisés sont récompensés. Rejoignez la communauté BATIK et devenez un contributeur 5 étoiles.
Un message de votre allié BATIK :
Ce n'est qu'une infime partie de ce que nous avons bâti en coulisses. Mais si vous êtes un trader aguerri, vous en reconnaîtrez la valeur.
N'attendez pas que la porte se ferme.
Ne laissez pas les autres prendre les devants pendant que vous hésitez.
Rejoignez la communauté BATIK.
Soyez le trader qui agit quand il le faut.
Des occasions comme celle-ci ne se présentent pas deux fois.
Avantages
- Transparence – Testez avant d'acheter
- Vidéos pédagogiques – Tutoriels complets
- Pratique – Expérience concrète, pas seulement théorie
Attention : Pour les membres de CyberBot, lors de l’utilisation de « ThinkBot IQ7 » pour le trading réel, optimisez vos décisions grâce à l’expérience et à la reconnaissance des schémas des paires majeures. Les fondamentaux et la psychologie du trading issus de GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai et Google AI Gemini vous aident à prendre des décisions éclairées. --- En cas d’interférences ou de dysfonctionnement du programme, veuillez vérifier que votre plateforme MetaTrader a bien effectué les vérifications suivantes :
Note finale
EA AutoRobot est conçu avec une précision extrême pour reconnaître et s'adapter aux caractéristiques comportementales de la plupart des actifs cotés sur les marchés Forex et dérivés. Sa véritable singularité réside dans sa flexibilité : il fonctionne indépendamment de toute paire de devises ou unité de temps spécifique. Ceci ouvre de vastes possibilités pour vos propres recherches et optimisations, vous permettant d'explorer et d'identifier les combinaisons de trading les plus rentables.
Nous vous encourageons à consacrer du temps à backtesting Utilisez le testeur de stratégie sur différentes paires et unités de temps pour découvrir votre configuration idéale. Pour commencer, nous recommandons : EURUSD sur l'unité de temps H1 .
La bonne nouvelle, c'est que nous proposons également un version gratuite qui reproduit le produit original, disponible sur : Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST | Modules complémentaires gratuits : Oscillateur IQ7 et Ai Ribbon IQ7
Si vous attendiez un véritable système de trading de nouvelle génération , amélioré avec Maître de l'IA En agissant comme votre consultant personnel 24h/24 et 7j/7, il est temps d'agir. Les bénéfices que vous en retirerez dépasseront largement votre investissement.