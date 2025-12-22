Blox

L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025

Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé, basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG.

Cet EA est conçu pour offrir des entrées précises, des ordres en attente intelligents et une gestion du risque stricte, et il convient aussi bien à toutes les paires Forex qu’à l’or (XAUUSD).

Les meilleures performances sont obtenues sur des comptes ECN avec un spread inférieur à 10 points, garantissant une exécution précise et un slippage minimal.

 Il suffit de l’appliquer au graphique, d’ajuster les paramètres selon votre profil de risque et de profiter d’une automatisation de niveau professionnel.

Caractéristiques principales

  • Fonctionne sur toutes les paires Forex et l’or (XAUUSD)5 min SET FILE

  • Stratégie basée sur des ordres en attente (Buy Stop / Sell Stop)

  • Suivi intelligent des ordres en attente

  • Mode de trading inversé en option

  • Gestion du capital intégrée (Auto Lot)

  • Filtre horaire et filtre par moyenne mobile

  • Limitation des trades consécutifs

  • Trailing Stop avancé pour les positions ouvertes

  • Optimisé pour les brokers ECN à faible spread

⚙️ Explication des paramètres d’entrée

🔹 PARAMÈTRES PRINCIPAUX

ReverseSystem

  • Lorsque TRUE, les signaux d’achat et de vente sont inversés

  • Utile pour s’adapter à différentes conditions de marché

MaxConsecutiveTrades

  • Limite le nombre maximum de trades consécutifs dans la même direction

  • Aide à réduire le drawdown lors de phases de marché défavorables

🔹 PARAMÈTRES DES ORDRES EN ATTENTE

PendingDistance

  • Distance (en pips) entre le prix actuel et l’ordre en attente

TrailPending

  • Lorsqu’il est activé, les ordres en attente suivent le prix lorsqu’il s’éloigne

  • Maintient une distance d’entrée optimale

🔹 PARAMÈTRES DE TEMPS

UseTimeFilter

  • Active ou désactive le trading sur des plages horaires spécifiques

StartTime / EndTime

  • Fenêtre de trading basée sur l’heure du serveur du broker

  • Idéal pour éviter les périodes de faible liquidité ou les annonces économiques

🔹 GESTION DU CAPITAL

UseAutoLot

  • Calcule automatiquement la taille du lot en fonction du solde du compte

AutoLotBalance

  • Palier de solde utilisé pour le calcul automatique

AutoLotStep

  • Taille du lot ajoutée à chaque palier de solde

Lots

  • Taille de lot fixe (utilisée lorsque l’Auto Lot est désactivé)

🔹 PARAMÈTRES DE TRADING

StopLoss

  • Stop Loss fixe en pips (0 = pas de SL fixe)

TakeProfit

  • Take Profit fixe en pips (0 = pas de TP fixe)

TrailingStart

  • Niveau de profit (en pips) à partir duquel le trailing stop s’active

TrailingDist

  • Distance du trailing stop en pips

Slippage

  • Slippage maximum autorisé

MagicNumber

  • Identifiant unique des ordres de l’EA

🔹 FILTRES

UseMAFilter

  • Active le filtre de tendance par moyenne mobile

MA_Period

  • Période de la moyenne mobile

🔹 PARAMÈTRES DE L’INDICATEUR (TMA)

HalfLength

  • Période principale de lissage du TMA

Price

  • Type de prix utilisé pour le calcul

BandsDeviations

  • Largeur des bandes TMA (sensibilité à la volatilité)

Interpolate

  • Lisse les valeurs de l’indicateur pour un affichage plus fluide

⚠️ Recommandations

  • Utiliser un compte ECN

  • Spread inférieur à 10 points

  • VPS recommandé pour une performance stable

  • Tester les paramètres sur un compte démo avant le trading réel

 Conclusion

Cet Expert Advisor est conçu pour les traders qui recherchent discipline, stabilité et automatisation totale, sans influence émotionnelle.

Lancez-le, optimisez les paramètres et laissez le système trader pour vous.


