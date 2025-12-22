L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025

Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé, basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG.

Cet EA est conçu pour offrir des entrées précises, des ordres en attente intelligents et une gestion du risque stricte, et il convient aussi bien à toutes les paires Forex qu’à l’or (XAUUSD).

Les meilleures performances sont obtenues sur des comptes ECN avec un spread inférieur à 10 points, garantissant une exécution précise et un slippage minimal.

Il suffit de l’appliquer au graphique, d’ajuster les paramètres selon votre profil de risque et de profiter d’une automatisation de niveau professionnel.

Caractéristiques principales

Fonctionne sur toutes les paires Forex et l’or (XAUUSD) 5 min SET FILE

Stratégie basée sur des ordres en attente (Buy Stop / Sell Stop)

Suivi intelligent des ordres en attente

Mode de trading inversé en option

Gestion du capital intégrée (Auto Lot)

Filtre horaire et filtre par moyenne mobile

Limitation des trades consécutifs

Trailing Stop avancé pour les positions ouvertes

Optimisé pour les brokers ECN à faible spread

⚙️ Explication des paramètres d’entrée

🔹 PARAMÈTRES PRINCIPAUX

ReverseSystem

Lorsque TRUE, les signaux d’achat et de vente sont inversés

Utile pour s’adapter à différentes conditions de marché

MaxConsecutiveTrades

Limite le nombre maximum de trades consécutifs dans la même direction

Aide à réduire le drawdown lors de phases de marché défavorables

🔹 PARAMÈTRES DES ORDRES EN ATTENTE

PendingDistance

Distance (en pips) entre le prix actuel et l’ordre en attente

TrailPending

Lorsqu’il est activé, les ordres en attente suivent le prix lorsqu’il s’éloigne

Maintient une distance d’entrée optimale

🔹 PARAMÈTRES DE TEMPS

UseTimeFilter

Active ou désactive le trading sur des plages horaires spécifiques

StartTime / EndTime

Fenêtre de trading basée sur l’heure du serveur du broker

Idéal pour éviter les périodes de faible liquidité ou les annonces économiques

🔹 GESTION DU CAPITAL

UseAutoLot

Calcule automatiquement la taille du lot en fonction du solde du compte

AutoLotBalance

Palier de solde utilisé pour le calcul automatique

AutoLotStep

Taille du lot ajoutée à chaque palier de solde

Lots

Taille de lot fixe (utilisée lorsque l’Auto Lot est désactivé)

🔹 PARAMÈTRES DE TRADING

StopLoss

Stop Loss fixe en pips (0 = pas de SL fixe)

TakeProfit

Take Profit fixe en pips (0 = pas de TP fixe)

TrailingStart

Niveau de profit (en pips) à partir duquel le trailing stop s’active

TrailingDist

Distance du trailing stop en pips

Slippage

Slippage maximum autorisé

MagicNumber

Identifiant unique des ordres de l’EA

🔹 FILTRES

UseMAFilter

Active le filtre de tendance par moyenne mobile

MA_Period

Période de la moyenne mobile

🔹 PARAMÈTRES DE L’INDICATEUR (TMA)

HalfLength

Période principale de lissage du TMA

Price

Type de prix utilisé pour le calcul

BandsDeviations

Largeur des bandes TMA (sensibilité à la volatilité)

Interpolate

Lisse les valeurs de l’indicateur pour un affichage plus fluide

⚠️ Recommandations

Utiliser un compte ECN

Spread inférieur à 10 points

VPS recommandé pour une performance stable

Tester les paramètres sur un compte démo avant le trading réel

Conclusion

Cet Expert Advisor est conçu pour les traders qui recherchent discipline, stabilité et automatisation totale, sans influence émotionnelle.

Lancez-le, optimisez les paramètres et laissez le système trader pour vous.