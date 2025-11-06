Candle Power EA



5 stratégies Portefeuille S&P 500 à retour à la moyenne

Peur du prochain Crash ?

Après l'achat, veuillez nous contacter pour obtenir les instructions relatives à l'EA et le lien vers la vidéo explicative détaillée !!! Toujours mettre l'EA en service avec un réglage ! Télécharger ici SETFILE et le mode d'emploi

Avec le Candle Power EA, pas besoin. L’EA regroupe cinq Stratégies complémentaires de Mean-Reversion (5 Réglages avec différentes Méthodes de Filtre) sur le S&P 500. Il traite de manière systématique les Excès — surtout en Phases de Stress — et joue sa Force dans les Phases de Marché volatiles avec de fortes Corrections. En phases de marché normales, l’EA évolue largement avec le Marché Global et peut ainsi offrir une Couverture Tactique de Portefeuille ainsi que des Sources de Rendement supplémentaires.

Sans Martingale, sans Grid. Clair, Robuste, Pratique. Longue Historique de Backtests avec Données Tick sur plus de 15 Ans et comparaison avec les Futures S&P depuis 2008.

Pourquoi cet EA ?

Focus Crash : utilisation tactique des Pics de Volatilité & de la Mean Reversion en Phases Baissières .

Portefeuille plutôt qu’une Stratégie Unique : 5 Modules indépendants → corrélation plus faible , courbe d’Equity plus lisse .

Pratique + Technologie : conçu par un Trader Certifié en Valeurs Mobilières & Gestionnaire de Portefeuille , implémenté avec un Dipl. Informaticien comptant 15 Ans d’Expérience en Programmation d’EA .

Extensible avec flexibilité : Presets pour VIX, Or (XAUUSD), Pétrole (USOIL/UKOIL) en Développement.

Suivi en Live

(Démarrage il y a seulement quelques Jours)

La Transparence est obligatoire. Résultats Live actuels :

Signal MQL5 : https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile

Aperçu FX Blue : https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment

Remarque : D’autres stratégies sont également incluses dans le signal. Sur FX Blue, les 5 Stratégies incluses dans l’EA peuvent être suivies séparément sur https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

en indiquant les Magic Numbers.

Modules de Stratégie (incl. Magic Numbers)

Termes : CPI = Candle Power Indicator, RSI = Indice de Force Relative.

Big Bad Bug Bounce

Approche : RSI + Filtre de Volatilité

Magic Number : 10001 Marauder Mondays

Approche : CPI + Filtre par Jour de la Semaine

Magic Number : 10002 Arachnid Anchors

Approche : CPI + Filtre Haut/Bas du Jour

Magic Number : 10003 CPI + Daily

Approche : CPI + Filtre Haut/Bas du Jour + Variantes de Sortie

Magic Number : 10004 Souhaitez-vous trader davantage ?

Approche : CPI + CPI (Confirmation de Signal CPI multi-niveaux)

Magic Number : 10005

Moteur de Signal & Filtres (Extrait)

Entrées : CPI (Candle Power Indicator) , RSI ou Combinaisons .

Sorties : 7 Variantes (en plus de SL/TP/Trailing Stop ), dont Sorties RSI-/CPI- .

Money Management : 8 Méthodes , Risque uniquement dans la Méthode de MM .

Stops & Objectifs : 7 SL , 6 TP , 3 Méthodes Break-Even , plus Time Stop .

Tendance/Volatilité : 2 Moyennes Mobiles (entièrement paramétrables), Filtre de Volatilité (3 Méthodes) .

Régime/Timing : Haut/Bas du Jour, Cours de Clôture, Filtres Mois/Semaine/Jour, Saisonnalité, Cycle des Taux, Jour de Trading, Filtre de Bougie & de Bougie Précédente (Couleur + %).

Tests & Base de Données

Backtests sur Données Tick depuis le 15.10.2010 .

Alignement des Données avec les Futures S&P (M1) depuis le 01.01.2008 (Vérification de Robustesse).

(Les Backtests/Analyses ne Garantissent pas les Résultats Futurs.)

Fréquence de Trading (moyenne annuelle)

Big Bad Bug Bounce : env. 35 Trades

Marauder Mondays : env. 17 Trades

Arachnid Anchors : env. 12 Trades

CPI + Daily : env. 21 Trades

Souhaitez-vous trader davantage ? : env. 21 Trades

Toutes les Logiques ne tradent pas avec la même fréquence : certaines 8–17 Trades/An, d’autres Modules plus souvent. Cela apporte de la Diversification dans le Temps et les Régimes de Marché. Le Nombre de Trades ne dit rien sur la Performance.

Symboles & Presets

Principal : S&P 500

( Mapping Broker p. ex., US500 , SPX500USD , US500Cash )

Autres Presets (prévus, pas encore inclus) : VIX, Or et Pétrole

Prix & Modèle de Licence

Avantage Early-Adopter :

Publication Prévue de Réglages/Presets supplémentaires pour VIX , Or et Pétrole ainsi que, possiblement, d’autres Instruments d’ici début 2026 .

Les Clients Existants les recevront sans Coût supplémentaire sous forme d’Update. Pour les Nouveaux Acheteurs, le Prix pourra augmenter au fur et à mesure que l’Etendue de la Stratégie s’élargit.

Contenu de Livraison & Support

EA (.ex4) + 5 Réglages ( Standard S&P ; les Presets pour VIX/Or/Pétrole seront ajoutés dès qu’ils seront disponibles)

Manuel de 60 pages disponible en Anglais et Allemand ; Traduction vers toutes les Langues possible via IA ( Quick Start , Paramètres , Setups , Meilleures Pratiques et Notes de Risque )

→ Vous recevrez après l’Achat via message MQL5 un Lien de Téléchargement ( avec Vérification de l’Acheteur )

Vidéo Explicative (DE & EN) : lien privé réservé aux Acheteurs — chaque Paramètre est expliqué en détail

Stratégies d’Exemple pour l’usage des Filtres de Saisonnalité & de Cycle des Taux

Support via Messages MQL5 ; Updates via le Market

Transparence & Avertissement

Le trading comporte des Risques. Les Résultats Passés (Backtests/Suivi Live) ne Garantissent pas la Performance Future. Commencez prudemment, testez sur un Compte Démo, montez en puissance de manière contrôlée. Pas un Conseil en Investissement.