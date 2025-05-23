Opening Range Breakout Master

Le   Opening Range Breakout Master est un système de trading algorithmique professionnel conçu pour capitaliser sur les concepts de trading institutionnel tels que   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) et stratégies basées sur la liquidité . Ce conseiller expert automatise la détection et l'exécution des   ruptures de range d'ouverture (ORB)   sur les principales sessions mondiales du Forex, y compris   Londres, New York, Tokyo et Midnight Killzones , permettant aux traders de s'aligner sur   mouvements des teneurs de marché, chasses à la liquidité et volatilité induite par la session .

Conçu pour les traders qui suivent   En utilisant l'action des prix basée sur le temps, la dynamique du flux d'ordres et les méthodologies de trading institutionnelles , cet EA élimine la prise de décision émotionnelle en entrant systématiquement dans des transactions lorsque le prix dépasse le   solde initial élevé ou faible   d'une séance. Il se concentre sur   éruptions cutanées propres   tout en intégrant des paramètres de risque ajustables,   sélection de session et filtres de confirmation d'évasion   pour améliorer la précision des transactions.


Fonctionnement – Automatisation des évasions financières intelligentes

L'EA fonctionne en identifiant les   première heure (TimeBox) de chaque séance de négociation majeure , marquant la   haut et bas de la fourchette d'ouverture , et surveillance des cassures au-delà de ces niveaux. La stratégie repose sur le principe suivant :   Les traders institutionnels induisent souvent de la liquidité en franchissant des niveaux clés avant d'inverser ou de poursuivre leur dynamique . En automatisant ce processus, l'EA capture   mouvements de rupture précoce, fausses ruptures et balayages de session   tout en intégrant   mécanismes de stop-loss, de take-profit et de trailing stop   pour une gestion disciplinée des risques.


Fonctionnalités clés et logique de trading

  • Détection de rupture basée sur la session :   Suivi automatique   Londres (07h00-08h00 GMT), New York (13h00-14h00 GMT), Tokyo (00h00-01h00 GMT) et Midnight ORB   plages pour des configurations d'évasion optimales.

  • Filtres de confirmation Smart Money :   Utilisations   clôture précédente, marge de cassure et confirmation du délai   pour valider les entrées, réduisant ainsi les faux signaux.

  • Paramètres de risque personnalisables :   Réglable   taille du lot, gestion des lots, stop-loss (SL), take-profit (TP), trailing stops et protection des bénéfices   pour s’aligner sur la tolérance au risque individuelle.

  • Marqueurs de session visuels :   Affichages   boîtes de session, lignes hautes/basses et signaux d'évasion   pour vérification manuelle (facultatif).

  • Flexibilité multi-sessions :   Commerce   séances simples ou multiples   en fonction de la préférence de volatilité (par exemple, se concentrer sur Londres et New York pour les paires à forte dynamique).

  • Logique de non-repeinture :   Les transactions ne sont exécutées qu'après   évasions confirmées , garantissant l'absence de repeinture ou d'entrées tardives.


Stratégie de trading et exécution

L'EA suit une approche structurée pour   trading de rupture de gamme d'ouverture , une méthodologie privilégiée par   Investisseurs institutionnels et traders d'actions sur les prix . Voici le déroulement de la stratégie :

  1. Identifier la plage de sessions :   L'EA marque le   haut et bas de la première heure (TimeBox)   après l'ouverture d'une session (par exemple, Londres à 07h00 GMT).

  2. Surveiller les éruptions cutanées :   Attend que le prix   cassure au-dessus du plus haut (cassure haussière) ou en dessous du plus bas (cassure baissière)   avec des filtres de confirmation optionnels.

  3. Entrez lors de la confirmation :   Ouvre une transaction lorsque le prix   se ferme au-delà de la plage avec déplacement , indiquant un potentiel   prise de liquidité ou mouvement de continuation .

  4. Gérer le commerce :   Utilisations   stop-loss au-delà du niveau de plage opposé   (ou points de swing) et prend des bénéfices à   zones de liquidité clés, extrêmes de session ou remplissages FVG .

Meilleures paires de devises pour cette stratégie

L'EA fonctionne de manière optimale sur   principales paires de devises   avec une liquidité élevée et une volatilité déterminée par la session :

  • EURUSD, GBPUSD   (Idéal pour les sessions à Londres et à New York)

  • USDJPY, AUDUSD   (Réagit bien à la liquidité de la session de Tokyo)

  • USDCAD, XAUUSD   (Fortes tendances de cassure pendant la séance de New York)


Qui devrait utiliser cet EA ?

Cet outil est idéal pour :

  • Commerçants TIC et PME   qui suivent   concepts de flux d'ordres institutionnels et de liquidité .

  • Traders en breakout et intraday   se concentrer sur   Killzones de Londres/New York .

  • Traders algorithmiques   recherche d'automatisation de   stratégies de portée basées sur le temps .

  • Les traders d'action sur les prix   qui combinent   ORB avec des changements de structure de marché .

  • Scalpeurs Forex et swing traders   à la recherche de   configurations de session à haute probabilité .


Gestion des risques et personnalisation

L'EA comprend   des contrôles de risque flexibles , permettant aux traders d'ajuster :

  • Dimensionnement des lots (risque fixe ou basé sur un pourcentage)

  • Méthodes de stop-loss (niveau de range opposé, pips fixes ou basé sur le swing)

  • Stratégies de prise de bénéfices (1:1, 1:2 RR ou sorties basées sur des sessions)

  • Stops suiveurs et protection des bénéfices   pour sécuriser les gains lors de fortes tendances.


Notes finales : un système d'évasion de qualité professionnelle

Le   Opening Range Breakout Master est conçu pour les traders qui comprennent   Modèles de teneurs de marché, liquidité des sessions et évolution des prix en fonction du temps . Cela ne garantit pas les profits, mais offre une   approche systématique et fondée sur des règles   pour négocier des cassures institutionnelles. En automatisant   ruptures de session hautes/basse , cet EA aide les traders à s'aligner sur   Mouvements Smart Money   tout en maintenant une gestion disciplinée des risques.

Pour de meilleurs résultats, utiliser sur   paires à liquidité plus élevée pendant les heures de session actives   et combiner avec   Analyse manuelle de la structure du marché, des profils de volume et des biais de durée plus élevés . Cet EA est optimisé pour   MetaTrader 4   et s'adapte à   heure du serveur du courtier   pour un suivi précis des sessions.


Filtrer:
Jptrading
289
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Thushara Dissanayake
27173
Réponse du développeur Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
Répondre à l'avis