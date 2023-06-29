Scalping Entry Points

Il est recommandé d'augmenter si les délais sont petits et de diminuer s'ils sont grands. Le paramètre "Trend Level" modifie la longueur du support central et le niveau de résistance. Si le paramètre est plus grand, il peut prédire une longueur de tendance plus longue. Augmentez le paramètre si les délais sont petits et diminuez-le s'ils sont grands. Il est recommandé d'utiliser sur les tranches de temps de M5 et au-dessus.

Entry Signal - génère un signal à la clôture de la bougie ou lors du tirage de la bougie.

- génère un signal à la clôture de la bougie ou lors du tirage de la bougie. Signal smoothness(1-9) - lissage des points de signal.

- lissage des points de signal. Trend Level - la longueur du niveau de tendance.

- la longueur du niveau de tendance. Trend Only Signals - affiche uniquement les signaux de tendance.



Number Bars - Le nombre de barres indicatrices sur le graphique.

- Le nombre de barres indicatrices sur le graphique. Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Utilisez des alertes lorsque des points de signal apparaissent.

Sound file signal - Fichier son pour la flèche de signalisation.

- est un système de trading manuel qui peut s'adapter aux mouvements de prix et donner des signaux pour ouvrir des trades sans redessiner. L'indicateur détermine la direction de la tendance par le niveau central de support et de résistance. L'indicateur de point fournit des signaux pour les entrées et les sorties. Convient pour le trading intrajournalier manuel, le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading.L'indicateur donne plusieurs types d'alertes.La ligne bleue détermine dans quelle direction effectuer les transactions par rapport au niveau de prix moyen. Si le prix est au-dessus du niveau, nous ouvrons des positions longues ; s'il est en dessous, nous ouvrons des positions courtes.Les signaux d'ouverture sont donnés par un point indicateur. Points rouges - mouvement de prix à la hausse prévu. Points verts - mouvement de prix à la baisse prévu.Changement de points dans le mouvement de tendance - l'achèvement de la transaction.L'indicateur a des réglages de paramètres simples."Entry Signal" détermine comment le signal d'entrée sera généré."Signal smoothness(1-9)" modifie la douceur des signaux. Passe de 1 à 9 avec l'augmentation de la douceur et de la longueur du signal.



