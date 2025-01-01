Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoCodePage BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CodePage Retourne la page de code de la langue du terminal client. int CodePage() const Valeur de retour La page de code de la langue du terminal client. Note Pour récupérer la page de code, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_CODEPAGE). MaxBars CPUCores