DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoCodePage 

CodePage

Retourne la page de code de la langue du terminal client.

int  CodePage() const 

Valeur de retour

La page de code de la langue du terminal client.

Note

Pour récupérer la page de code, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_CODEPAGE).