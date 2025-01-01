Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoCompany BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Company Retourne le nom du courtier. string Company() const Valeur de retour Le nom du courtier. Note Pour récupérer le nom du courtier, la fonction TerminalInfoString() est appelée (propriété TERMINAL_COMPANY). Name Path