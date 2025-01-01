DocumentationSections
CommonDataPath

Retourne le répertoire des données communes de tous les terminaux client installés sur l'ordinateur.

string  CommonDataPath() const 

Valeur de retour

Le répertoire des données communes.

Note

Pour récupérer le répertoire des données communes, la fonction TerminalInfoString() est appelée (propriété COMMON_DATA_PATH).