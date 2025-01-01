Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoCommonDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CommonDataPath Retourne le répertoire des données communes de tous les terminaux client installés sur l'ordinateur. string CommonDataPath() const Valeur de retour Le répertoire des données communes. Note Pour récupérer le répertoire des données communes, la fonction TerminalInfoString() est appelée (propriété COMMON_DATA_PATH). DataPath InfoInteger