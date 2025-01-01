Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoMemoryAvailable BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryAvailable Retourne la quantité de mémoire libre, disponible pour pour le terminal client ou l'agent (en Mo). int MemoryTotal() const Valeur de retour La quantité de mémoire libre (en Mo), disponible pour pour le terminal client ou l'agent. Note Pour récupérer la mémoire libre, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MEMORY_TOTAL). MemoryTotal MemoryUsed