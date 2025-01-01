MemoryAvailable

Retourne la quantité de mémoire libre, disponible pour pour le terminal client ou l'agent (en Mo).

int MemoryTotal() const

Valeur de retour

La quantité de mémoire libre (en Mo), disponible pour pour le terminal client ou l'agent.

Note

Pour récupérer la mémoire libre, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MEMORY_TOTAL).