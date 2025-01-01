DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoDataPath 

DataPath

Retourne le répertoire de données (data folder) du terminal.

string  DataPath() const 

Valeur de retour

Le répertoire des données du terminal client.

Note

Pour récupérer le répertoire des données du terminal, la fonction TerminalInfoString() est appelée (propriété TERMINAL_DATA_PATH).