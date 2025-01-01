Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString DataPath Retourne le répertoire de données (data folder) du terminal. string DataPath() const Valeur de retour Le répertoire des données du terminal client. Note Pour récupérer le répertoire des données du terminal, la fonction TerminalInfoString() est appelée (propriété TERMINAL_DATA_PATH). Path CommonDataPath