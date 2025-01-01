Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoCPUCores BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CPUCores Retourne le nombre de coeurs CPU du système. int CPUCores() const Valeur de retour Le nombre de coeur CPU du système. Note Pour récupérer le nombre de coeurs CPU, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_CPU_CORES). CodePage MemoryPhysical