DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoCPUCores 

CPUCores

Retourne le nombre de coeurs CPU du système.

int  CPUCores() const 

Valeur de retour

Le nombre de coeur CPU du système.

Note

Pour récupérer le nombre de coeurs CPU, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_CPU_CORES).