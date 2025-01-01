Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoIsConnected BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsConnected Retourne les informations de connexion au serveur de trading. bool IsConnected() const Valeur de retour vrai si le terminal est connecté au serveur de trading, faux sinon. Note Pour récupérer le statut de la connexion, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_CONNECTED). Build IsDLLsAllowed