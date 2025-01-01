DocumentationSections
IsConnected

Retourne les informations de connexion au serveur de trading.

bool  IsConnected() const 

Valeur de retour

vrai si le terminal est connecté au serveur de trading, faux sinon.

Note

Pour récupérer le statut de la connexion, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_CONNECTED).