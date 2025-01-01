Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoMaxBars BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MaxBars Retourne le nombre maximum de barres du graphique spécifié dans les paramètres du terminal client. int MaxBars() const Valeur de retour Le nombre maximum de barres du graphique. Note Pour récupérer le nombre de barres du graphique, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MAXBARS). IsFtpEnabled CodePage