MaxBars 

MaxBars

Retourne le nombre maximum de barres du graphique spécifié dans les paramètres du terminal client.

int  MaxBars() const 

Valeur de retour

Le nombre maximum de barres du graphique.

Note

Pour récupérer le nombre de barres du graphique, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_MAXBARS).