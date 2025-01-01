DocumentationSections
IsX64

Retourne le type du terminal client (32/64 bits).

bool  IsX64() const 

Valeur de retour

vrai si la version 64 bits est utilisée, faux sinon.

Note

Pour récupérer le type du terminal client, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_X64).