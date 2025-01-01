Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTerminalInfoIsX64 BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsX64 Retourne le type du terminal client (32/64 bits). bool IsX64() const Valeur de retour vrai si la version 64 bits est utilisée, faux sinon. Note Pour récupérer le type du terminal client, la fonction TerminalInfoInteger() est appelée (propriété TERMINAL_X64). MemoryUsed OpenCLSupport